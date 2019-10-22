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|Генпрокурор Рябошапка обеспокоен безопасностью активистов
|22.10.2019 07:26
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Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на активистов.
Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в программе
В частности, он анонсировал результат по делу о нападении на Екатерину Гандзюк.
Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на
Генпрокурор отметил, что также видит системность в нападениях на активистов в 2018 году.