Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на активистов.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в программе Свобода слова в эфире телеканала ICTV.

В частности, он анонсировал результат по делу о нападении на Екатерину Гандзюк.

Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на активистов .

«Что касается надписи на вашей футболке (Кто заказал Катю Гандзюк?, — ред), тот вопрос, который написан.

Я не могу много говорить с того, что в последнее время сделано.

Но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результат.

Сможем ответить на многие из тех вопросов, на которые общество давно заждалось ответа», — сказал Рябошапка.