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Генпрокурор Рябошапка обеспокоен безопасностью активистов
22.10.2019 07:26

Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на активистов.

Генпрокурор Рябошапка обеспокоен безопасностью активистов

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в программе Свобода слова в эфире телеканала ICTV.

В частности, он анонсировал результат по делу о нападении на Екатерину Гандзюк.

Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результаты расследований по делам о нападениях на активистов.

«Что касается надписи на вашей футболке (Кто заказал Катю Гандзюк?, — ред), тот вопрос, который написан.

 

Я не могу много говорить с того, что в последнее время сделано.

 

Но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результат.

 

Сможем ответить на многие из тех вопросов, на которые общество давно заждалось ответа», — сказал Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что также видит системность в нападениях на активистов в 2018 году.

«Да, мы эту системность видим.

 

Мы видим необходимость объединить в руках одного органа предварительного расследования ряд уголовных производств, связанных с этой системой. Собственно, мы это сейчас и делаем.

 

СБУ сейчас рассматривает много, кажется уже несколько десятков таких уголовных производств.

 

Мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте единой системы.

 

В том смысле, что это комплексная проблема», — добавил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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