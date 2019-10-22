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|Битва за выборы: Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы
|22.10.2019 08:03
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Основатель и глава самой популярной соцсети в мире Марк Цукерберг выступил с громким заявлением. Он предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году.
Это заявление он сделал в интервью
Однако, по заверениям Марка Цукерберга, его соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства.
Компания Facebook Inc. приостановила сеть аккаунтов в Instagram, управляемых из России, которые были созданы с целью влияния на американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает
По его словам, создание этих аккаунтов было направлено, в основном, на политические дебаты в США, а также острые политические проблемы, которые вызывают общественные споры и противоречия. В данных учетных записях размещался материал, который может понравится сторонникам как республиканцев, так и демократов.