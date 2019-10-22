Основатель и глава самой популярной соцсети в мире Марк Цукерберг выступил с громким заявлением. Он предупредил, что, по его данным, Россия, Иран и Китай продолжат попытки вмешательства в выборы в других странах в 2020 году.

Это заявление он сделал в интервью NBC .

"Мы наблюдаем за развитием их тактики", - заявил Цукерберг, имея ввиду сигналы, которые говорят о том, что эти страны "намерены принять активное участие в предстоящих выборах".

Однако, по заверениям Марка Цукерберга, его соцсеть укрепила механизмы защиты от такого вмешательства.

"Мы сыграли определенную роль в защите от вмешательства во все крупные выборы мира, начиная с 2016 года, - во Франции, Германии, в целом по ЕС, в Индии, Мексике и Бразилии", - заявил Цукерберг. Он уверен, что системы защиты соцсети "намного более продвинуты и совершенны, чем в прошлом".

Компания Facebook Inc. приостановила сеть аккаунтов в Instagram, управляемых из России, которые были созданы с целью влияния на американские выборы президента в 2020 году. Об этом сообщает Reuters .

"Сеть, связанная с Агентством интернет-исследований, использовала 50 учетных записей Instagram и одну учетную запись в Facebook, и имела 246 тыс. подписчиков, около 60% из которых были в Соединенных Штатах", - сообщил глава политики кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

По его словам, создание этих аккаунтов было направлено, в основном, на политические дебаты в США, а также острые политические проблемы, которые вызывают общественные споры и противоречия. В данных учетных записях размещался материал, который может понравится сторонникам как республиканцев, так и демократов.

Заблокированные аккаунты обнаружили наличие некой связи с российским Агентством интернет-исследований - организацией, которая, как утверждает Вашингтон, использовалась Москвой для вмешательства в выборы в США 2016 года. Facebook также приостановил работу трех отдельных сетей из Ирана. Представители службы безопасности США предупреждают, что Россия, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на результаты президентских выборов в следующем году. Чиновники говорят, что они находятся в состоянии повышенной готовности ко влиянию иностранных кампаний в социальных сетях. Facebook также объявил о новых шагах по борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией в преддверии выборов в ноябре 2020 года: введение маркировки контролируемых государством СМИ и усиление защиты избранных должностных лиц и кандидатов, данные которых могут стать объектами, уязвимыми для взлома.

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