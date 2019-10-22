Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что он не скрывает того, что он дебил.

"Я этого не скрываю, что я дебил, я шучу..." - Заявил Тимофей Милованов.

Напомним, в партии "Слуга народа" заявили, что откажутся от идеи продавать украинскую землю. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.





"Считаю, что после заявления ИВК ( Коломойского - ред.) о том, что министр экономики Милованов - д%ил, можно забыть про реформу рынка земли. Потому что нельзя давать д%илам продавать Родину." - Заявил Александр Дубинский.

Игорь Коломойский прокомментировал скандальный номер последнего выпуска "Вечернего квартала", в котором юмористы спели песню о сгоревшем доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.

В интервью изданию "Настоящее время" олигарх заявил, что не считает это травлей Гонтаревой. По его словам, ей следует сидеть в Лондоне и продолжить переписывать свое имущество на других, пока ей "чего-нибудь еще не спалили".

Кроме того, Коломойский отметил, что любой юмор и сатира является травлей кого-то, однако, как он не слышал, чтобы после такой травли кто-либо застрелился или повесился.

"Если Гонтарева будет первой – это будет смешно", - сказал олигарх.

Также на вопрос о том, знает ли он, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю, Коломойский сказал:

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка".

"Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура", - добавил он.

Также он высказался и о министре экономики Тимофее Милованове, который ранее заявил, что песня "Квартала" про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат страны.

"Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - сказал он.

Кроме того, олигарх высказал мнение о министре культуры Владимире Бородянском, ранее осудившим выступление хора на шоу.

"А министр культуры Бородянский, я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой – это значит, что он не дебил, а подонок", - отметил Коломойский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира