Сводка Новостей
- Я этого не скрываю, что я дебил. Министр экономики Украины Милованов
- Битва за выборы: Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы
- Генпрокурор Рябошапка обеспокоен безопасностью активистов
- Новым императором Японии стал Нарухито
- "Нельзя давать д%илам продавать Родину" - в "Слуге народа" задумались о судьбе земельной реформы
|Я этого не скрываю, что я дебил. Министр экономики Украины Милованов
|22.10.2019 08:40
|
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что он не скрывает того, что он дебил.
Напомним, в партии "Слуга народа" заявили, что откажутся от идеи продавать украинскую землю. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.
Игорь Коломойский прокомментировал скандальный номер последнего выпуска "Вечернего квартала", в котором юмористы спели песню о сгоревшем доме бывшего главы НБУ Валерии Гонтаревой.
В интервью изданию
Кроме того, Коломойский отметил, что любой юмор и сатира является травлей кого-то, однако, как он не слышал, чтобы после такой травли кто-либо застрелился или повесился.
Также на вопрос о том, знает ли он, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю, Коломойский сказал:
Также он высказался и о министре экономики Тимофее Милованове, который ранее заявил, что песня "Квартала" про пожар у Гонтаревой плохо повлияет на инвестклимат страны.
Кроме того, олигарх высказал мнение о министре культуры Владимире Бородянском, ранее осудившим выступление хора на шоу.