Нацбанк ввел в оборот 5-гривенную монету, посвященную 75-летию со дня освобождения Украины от нацистов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"(Монета) посвящена чествованию героического подвига украинского народа во Второй мировой войне, освобождению Украины от нацистских оккупантов осенью 1944 года, памяти и примирению воинов, отдавших жизнь за Украину", – поясняет НБУ.

На аверсе монеты размещены герб, надпись "Украина" и год чеканки монеты, стилизованные изображения самолета, стрелкового оружия и танка. Также можно увидеть "очертания воинов-защитников" — мужчины в каске и бойца в головном уборе УПА.

На реверсе монеты – стилизованные лепестки мака памяти, надпись "1944-2019" и профиль мужчины, который держит на руках ребенка с лавровой ветвью.

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