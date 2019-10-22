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|НБУ выпустил монету "75 лет освобождения Украины" с профилем бойца УПА
|22.10.2019 09:55
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Нацбанк ввел в оборот 5-гривенную монету, посвященную 75-летию со дня освобождения Украины от нацистов. Об этом сообщается
На аверсе монеты размещены герб, надпись "Украина" и год чеканки монеты, стилизованные изображения самолета, стрелкового оружия и танка. Также можно увидеть "очертания воинов-защитников" — мужчины в каске и бойца в головном уборе УПА.
На реверсе монеты – стилизованные лепестки мака памяти, надпись "1944-2019" и профиль мужчины, который держит на руках ребенка с лавровой ветвью.