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|К новому советнику секретаря СНБО по Донбассу Сергею Сивохо потянулись "ходоки"
|22.10.2019 10:13
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Шоумен и теперь уже политик Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на этой должности. Об этом прежний шоумен рассказал в Facebook.
Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения.
К новому советнику уже потянулись "ходоки" с предложениями.