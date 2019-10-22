Шоумен и теперь уже политик Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на этой должности. Об этом прежний шоумен рассказал в Facebook.

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой.

Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - прокомментировал Сивохо.

Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения.

"...всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".

К новому советнику уже потянулись "ходоки" с предложениями.

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