 К новому советнику секретаря СНБО по Донбассу Сергею Сивохо потянулись "ходоки" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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К новому советнику секретаря СНБО по Донбассу Сергею Сивохо потянулись "ходоки"
22.10.2019 10:13

Шоумен и теперь уже политик Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса рассказал, чем будет заниматься на этой должности. Об этом прежний шоумен рассказал в Facebook. 

К новому советнику секретаря СНБО по Донбассу Сергею Сивохо потянулись "ходоки"

"Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой.

 

Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - прокомментировал Сивохо. 

Также Сивохо поблагодарил за активное обсуждение его назначения. 

 

"...всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса.

 

Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать".

К новому советнику уже потянулись "ходоки" с предложениями. 

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