Контрразведка СБУ сегодня задержала в международном аэропорту экс-заместителя министра экономического развития и торговли - Юрий Бровченко. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Следователи СБУ установили, что он вместе чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Проще говоря, заключили с иностранцами (неужели, Россия?) убыточный договор на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 млн. долларов США.

Торговцы родиной и аванс получили – 50% от суммы, и сразу вывели деньги в оффшоры.

Теперь дело раскручивает Служба безопасности, а это вам не НАБУ и даже не ГПУ. Поэтому зря кое-кто радовался выходу Свинарчука на свободу и обвинял ГПУ в продаже уголовных дел. Достанут членов «свиноборонпрома»- через того же Бровченко и его подельников.

Что не вышло у антикоррупционеров – выполнят спецслужбы.

Так что команде Порошенко от ответственности не уйти.

Уже всем видно, что все эти годы ручное правительство Порошенко-Гройсмана наживалось на оборонных заказах, а война с РФ использовалась, как золотой ключик, открывающий двери к личному обогащению чиновников топ-уровня.

Судя по всему, рейтинг экс-главкома, воспрявшего вместе со своей сектой, будет быстро погашен коррупционными расследованиями против ОПГ «Рошен».

Думаете, оружейные сделки – это пик преступлений бывшей власти?

Нет, это только вершина преступного айсберга.

И дальше нас ждут ох..какие истории, по контрабанде из России и ОРДЛО.