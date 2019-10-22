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|Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес "1 +1" и желательно Коломойского. Коломойский
|22.10.2019 19:19
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Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся телеканала "1+1" и его самого.
Об этом он
По словам Коломойского, в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через офшоры.
Напомним, 11 апреля Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1". После этого тогдашний гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
16 апреля "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить нравственный убыток в размере 1 млн гривен.