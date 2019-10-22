Ситуация на земле не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"В ходе переговоров мы с президентом Турции, конечно же, обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках конституционного комитета", - заявил Путин журналистам после встречи.

Он отметил, что над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в течение последнего времени.

"Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе - 29-30 октября - в Женеве", - подчеркнул российский руководитель.

Россия и Турция договорились, что со среды в зону турецкой операции в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

РФ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО СО СРЕДЫ В ЗОНУ ТУРЕЦКОЙ ОПЕРАЦИИ В СИРИИ ВВОДИТСЯ РОССИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ И СИРИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ. Лавров

Турция в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил турецкий руководитель Тайип Эрдоган.

"В этой операции, "Источник мира", мы делаем все возможное, чтобы очистить эти территории от терроризма", - заявил Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "На территориях, которые будут очищены, будут расселены сирийские граждане, около 1 миллиона", - заявил Эрдоган.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили этот шаг. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой. Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку. В четверг стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов — до вечера вторника — и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.

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