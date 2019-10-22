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|Путин и Эрдоган гарантировали мир в Сирии - ситуация на земле не должна препятствовать
|22.10.2019 19:38
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Ситуация на земле не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в течение последнего времени.
Россия и Турция договорились, что со среды в зону турецкой операции в Сирии вводится российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Турция в ходе операции на севере Сирии делает все возможное, чтобы очистить территории от боевиков, заявил турецкий руководитель Тайип Эрдоган.
Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.