В центре Киева, на улице Пушкинской, 34, вечером 22 октября взорвалась граната, в результате чего погибли два человека.

Полиция установила личности мужчин, которые погибли во время взрыва гранаты в центре Киеве, на улице Пушкинской 22 октября. О подробностях инцидента проинформировал заместитель начальника ГУ МВД города Киева Герман Приступа в комментарии "Радио Свобода ".

"Один из погибших в результате взрыва в центре Киева, 1966 года, проходил службу на Донбассе (с 2014 года), другой - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года", - сообщил Приступа.

Вместе с тем, канал "24" сообщил больше подробностей о погибших мужчинах.

Первого из них звали Виктор Дегтярев. Во время участия в ООС на Донбассе он был командиром подразделения "Купол" с позывным "Сенсей". Он был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв.

Имя другого погибшего – Михаил.

Работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицейинцидента, рассказала, что мужчины в нетрезвом состоянии сидели на ступеньках здания. Один из них что-то крутил в руке. Впоследствии послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

Девушка была в 30 метрах от места взрыва и получила легкие телесные повреждения. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

По словам Приступы, полиция опрашивает свидетелей. Открыто производство по статье "умышленное убийство".

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