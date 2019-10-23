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|В центре Киева подорвались на гранате двое мужчин, один из них командир подразделения "Купол" с позывным "Сенсей"
|23.10.2019 06:27
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В центре Киева, на улице Пушкинской, 34, вечером 22 октября взорвалась граната, в результате чего погибли два человека.
Полиция установила личности мужчин, которые погибли во время взрыва гранаты в центре Киеве, на улице Пушкинской 22 октября. О подробностях инцидента проинформировал заместитель начальника ГУ МВД города Киева Герман Приступа в комментарии
Вместе с тем,
Имя другого погибшего – Михаил.
Девушка была в 30 метрах от места взрыва и получила легкие телесные повреждения. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.
По словам Приступы, полиция опрашивает свидетелей. Открыто производство по статье "умышленное убийство".