Сегодня в 20:00 народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пройдет детектор лжи в прямом эфире одного из телеканалов. Фракцию "Слуги народа" сотрясает очередной крупный скандал. Ряд членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии президента обвинили в коррупции из-за проекта закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Оппоненты принятия этого законопроекта нажаловались на своих коллег в Офис президента, откуда вместо разбирательства по сути прозвучало инновационное решение - пропустить депутатов через детектор лжи. 11 "Слуг народа" попали под прицел Офиса президента. Как написал на "Фейсбуке" прежний вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают депутатов в получении 30 тысяч долларов каждым за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады. "Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко. То, что на полиграфе хотят проверить депутатов, подтвердил зампред главы комитета Александр Дубинский. По его словам, это требование последовало после обращения в ОП нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета". Жалобу на коллег в ОП написали глава комитета Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец (член комитета по вопросам свободы слова, но до избрания в Раду был первым замдиректора в "Прозорро") и Роксолана Пидласа, замглавы комитета по экономической политике. Весь сыр-бор разгорелся вокруг законопроекта, который предлагает провести ревизию рынка оценки недвижимости. Дело в том, что Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Тогда парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки. В свою очередь Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые связывают с мажоритарщиком Антоном Яценко. Всего было создано 4 таких электронные площадки, которые установили плату за свои услуги до 1800 гривен за каждое обращение в список. И эти затраты регистраторы перекладывают на продавцов квартир. Часть "Слуг народа" и их коллеги из партии "Голос" зарегистрировали законопроект №2047, который предлагает убрать эти электронные площадки из системы оценки жилья. По приблизительным оценкам, существование таких площадок приносит его владельцам более миллиона гривен в день. Согласно же законопроекту, эти процедуры будут осуществляться непосредственно оценщиками и нотариусами, которым Фонд госимущества предоставит прямой доступ к базе. Вместо 1800 грн предлагается платить в бюджет полпроцента от минимальной заработной платы за одну операцию. Этот проект одобрил новый глава Фонда госимущества. В то же время, другая часть "Слуг народа" во главе с нардепом Александром Качурой зарегистрировала альтернативный законопроект № 2047-1. В этом проекте электронные посредники остаются, но создается унифицированная система определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширяется функционал авторизированных электронных площадок. В частности, сам Александр Качура считает, что базовый проект продвигает интересы оценщиков, в работе которых замечено много злоупотреблений. В разговоре со "Страной" Качура отмечает, что оценщики часто в своей работе умышленно занижают цены, в результате чего роскошные квартиры на Крещатике продаются за копейки. "Ситуация в том, что все эти грантоедские организации защищают оценщиков. Я подал закон, который ликвидировал оценочную мафию. Однако бенефициары этих организаций и связаны с оценщиками. И таким образом они решили оказать на нас давление. Я сразу понял, что происходит и абстрагировался от ситуации. Д аже предложил, что пусть будет любой другой подобный проект, не мой, отстраняющий оценщиков от принятия решений. На сколько я знаю, закон третий раз провалили в комитете и сейчас ищут крайнего", - сказал он "Стране". Примечательно, что в сети оказалась переписка одного из авторов базового закона Ярослава Железняка с экспертом "Реанимационного пакета реформ" Михаилом Серебряковым, которого связывают с лобби оценщиков. В ней Серебряков возмущается, что плата за оценку недвижимости по проекту должна идти в бюджет. Он требует, чтобы был подан другой законопроект, чтобы плату за оценку получали непосредственно оценщики. Железняк оправдывается, что так предложили в ОП. "Видит Бог, не хотела об этом писать, но раз уж сами «Слуги» начали публично выяснять «кто кому рабинович», как же могу смолчать?" - Рассказала свою версию происходящего в "Слуге народа" журналист Соня Кошкина. "Дано: громкий срач вокруг заседания налогового комитета, на котором бОльшая часть «слуг»-членов комитета неожиданно начала выгораживать откровенно коррупционную схему Антона Яценко. «Внезапно» так, ага)).

Настолько, что в ОП даже решили «отступников» проверить на детекторе. Не взяли ли ли они, часом, деньги за свою «позицию» (громко смеюсь и кавычки убрать никак не могу, извините)? Взяли.

Не все, но многие (часть «топила» по сугубо идеологическим соображениям. Имеют право - следует признать). В кулуарах называли цифру в 30 тысяч уе.

Это - просто за «затягивание»: неявку, больничный, «воздержался» и тд.

С сентября по кулуарам люди от Яценко ходили - передлагали (он сам даже не скрывал). Ложь! На самом деле, да, Яценко выделял по «тридцатке» на нос. Но до депутатов доходила лишь «четвертушка» - 25.

Еще пятерку творческие люди «теряли» по дороге. Более того. Кадрам типа свадебного фотографа/водителя Виталика/тамады Васи (тут - собирательный образ) отваливали и вовсе по пятерке. И они ходили счастливые. Для них - космические деньги. Ни за один корпоратив где-нибудь под Х...во-Кукуево столько не заработаешь. Ага. Так вот.

Нынче на Банковой верховные правители громко возмущаются как же могли так подло поступить с ними люди, которых они буквально из «интернета набрали» (цитата, если что. Вон, Виктор Андреевич говорил, что «на помойке нашёл» и ниче). Смешные, право)))

А чего они от них - «из интернета» - ждали? Вечного послушания, идолопоклонения, чинопочитания?)))

Это, как сказано - рефрен Банковой.

Мой же состоит в том, что уже озвучивала ранее: в этом созыве у Слуг нет и не будет своих 300 конституционного большинства.

Более того, как мы видим, у них нет даже простого большинства своего - в 226. (О роли Коломойского в этом занимательном процессе писала ещё месяц тому - вот тут

А, значит, коллаборация с Голосом и Батькивщиной неизбежны.

Не думаю, что официально-открытые, но сутевые - да. Так что пока неясно кто кого «сделал», котики)))" - Заявила Соня Кошкина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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