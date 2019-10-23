Сводка Новостей
- Зеленский в Японии встретился с Штайнмайером
- Долбаный цирк: одни "слуги" захватили власть над другими "слугами" в Раде и пытаются качать права
- Суд Киева снял с "руки Кремля" подозрение в убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова
- Председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор сдал Трампа в Конгрессе США
- Битва "слуг": Дубинский в прямом эфире на детекторе лжи ответит - брал или не брал взятку
|Председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор сдал Трампа в Конгрессе США
|23.10.2019 07:05
|
Председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает
Тейлор подтвердил, что президент США ставил в зависимость предоставление Украине военной помощи от расследования украинскими властями деятельности Джо и Хантера Байденов, а также вмешательства украинских чиновников в выборы президента в 2016 году.
Он рассказал, как чиновники из Пентагона, Госдепартамента, ЦРУ и прежний советник по национальной безопасности Джон Болтон безуспешно пытались добиться встречи с Трампом, чтобы попросить разблокировать выделение военной помощи Украине.
Ранее исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани объяснил, что остановка президентом Дональдом Трампом военной помощи Киеву в размере 391 млн. долларов США была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.