Председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Washington Post .

Тейлор подтвердил, что президент США ставил в зависимость предоставление Украине военной помощи от расследования украинскими властями деятельности Джо и Хантера Байденов, а также вмешательства украинских чиновников в выборы президента в 2016 году.

Поверенный США по делам Украины сообщил, что он с послом США в Европейском Союзе обсуждали по телефону причины остановки военной помощи Киеву. Тогда Сондленд сослался на необходимость начать расследование в отношении Байденов и вмешательства в выборы, сообщает CNN .

Он рассказал, как чиновники из Пентагона, Госдепартамента, ЦРУ и прежний советник по национальной безопасности Джон Болтон безуспешно пытались добиться встречи с Трампом, чтобы попросить разблокировать выделение военной помощи Украине.

По словам Тейлора, что украинские чиновники были ошеломлены решением Белого дома обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля без уведомления президента Владимира Зеленского.

Ранее исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани объяснил, что остановка президентом Дональдом Трампом военной помощи Киеву в размере 391 млн. долларов США была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.

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