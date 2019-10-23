Бывший гражданский супруг российской оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс Владимир Тюрин больше не является подозреваемым в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Решение о снятии с Тюрина подозрений было принято Печерским райсудом Киева в начале октября, сообщается на сайте ЕРСР .

Резолютивная часть решения свидетельствует, что суд частично удовлетворил жалобу адвоката Тюрина Дмитрия Щербины, который действует в интересах Тюрина и отменил сообщение о подозрении от 10 октября 2017 года.

По словам спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец, суд обратил внимание на факт изменения показаний вдовы Вороненкова Марии Максаковой-Игенбергс по поводу причастности Тюрина к убийству Вороненкова, сообщает " Украинская правда" .

Другим основанием для отмены подозрения стало отсутствие подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении.

В прокуратуре отмечают, что вручение подозрения Тюрину должно быть осуществлено компетентными органами РФ на требование украинской стороны в рамках оказания международно-правовой помощи (всего украинские правоохранители направили 4 таких запроса). Ни на один из указанных запросов РФ не дала положительный ответ.

В то же время правоохранители отмечают, что расследование относительно заказчиков преступления затруднено тем, что украинская прокуратура лишена возможности осуществлять какие-либо следственные действия на территории РФ.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года.

Вороненков уехал в Украину с супругой, бывшим депутатом Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016-м году.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство заказал Владимир Тюрин, прежний муж Максаковой, по приказу ФСБ России, а совершил украинец Павел Паршов.

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