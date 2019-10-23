Максим Бужанский

1. Сам не знаю как так вышло, но практически все руководящие посты во фракции сами между собой распределили списочники, уведомив мажоритарщиков, что они теперь начальники.

2. Авторитетнее они от этого не стали, что и есть реальная причина всех конфликтов, когда очень хочется, а нет ни аргументов, ни авторитета.

3. Любой комитет, по задумке своей, есть демократия в чистом виде, внесли решение, и оно голосуется.

Набрало голоса- прошло, не набрало- не прошло.

4. Никаких проблем вынести в зал и попросить фракцию поддержать или не поддержать любой закон не было, но часть членов комитета посчитала нужным аппелировать к руководству фракции, требуя наказать тех, кто голосовал в поддержку другого закона.

5. Руководство фракции зачем то вмешалось в демократический процесс голосования в комитете, и почему то взяло на себя несвойственные и никем не делегированные функции арбитра. Забыв, что комитет парламентский, а не междусобойчик списочников.

6. В качестве единственного аргумента упреков, руководство фракции ориентируется на слова Лещенко, который отчаянно пытался попасть в команду перед президентскими выборами но не был взят именно из за отсутствия хотя какой то положительной репутации.

7. От руководства фракции прозвучало предложение проверить на полиграфе тех, на кого наябедничали.

8. Главная цель доноса - нардеп Дубинский сразу же поддержал это предложение, потребовав, чтобы полиграф прошли все стороны+руководство+офис.

9. На этом запал иссяк, и руководство фракции начало пытаться замять полиграфическую тему, прекрасно понимая, что Дубинский то детектор пройдет, а вот связь Роксоланы Пидласой, например, и законов о РРО и Кэшбэке можно будет потом долго объяснять.

Резюме.

Есть два пути.

Все вышеперечисленные, сегодня, в 20.00, идут на полиграф вместе с Дубинским.

Полиграф так полиграф.

Второй путь.

Шапка загорелась немного не там, где предполагалось, и на полиграф идет один Дубинский.

А руководство остается на развалинах собственноручно разорванной на части фракции, полностью без всякого авторитета, с имиджем пустых болтунов, никак не отвечающих за свои слова.

И с грудой вопросов по уже принятым законам, без ответа на которые будет невозможно перейти к обсуждению следующих.

Нужно отвечать за слова, а как вы думали?



И перед коллегами, и перед избирателями, которые с ужасом и отвращением смотрят на этот долбаный цирк.

Не пройдете полиграф, вы ноль, политическое ничто.

И никакой закон ни про какой императивный мандат, который вы тайно пытаетесь засунуть в повестку дня, в нарушение всех договоренностей, пытаясь подкупить мажоритарщиков административными пряниками, не поможет.

Очень ждем вечера, хватит писать комсомольские пресс-релизы в официальных каналах фракции.

Еще есть 12 часов чтобы определиться, что дешевле.

Принести глубокие извинения, доказать, что собственные пафосные слова хотя чего то стоят, или позорно спрятаться в норку и никогда больше не пытаться отсвечивать.