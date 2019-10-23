Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Японию встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Отмечается, что стороны обсудили нынешнюю ситуацию на Донбассе.

"Достижения мира на Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды. Искренне благодарен вам за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны на Донбассе, постоянное внимание к вопросу восстановления территориальной целостности Украины", – сказал Зеленский.

Как сообщается, президенты пришли к выводу, что "нормандский формат" сегодня является ключевым для прекращения агрессии против Украины, и встреча должна быть проведена в ближайшем будущем.

Зеленский пригласил Штайнмайера посетить Украину.

Напомним, Зеленский прибыл в Токио с рабочим визитом, где пробудет до 24 октября. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной и рядом других представителей. Также запланированы двусторонние встречи президента Украины с лидерами зарубежных стран.

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