Игорь Лесев

Когда человек маленький, вот вроде меня, всей планете решительно похер что там у меня и с кем. С кем спит, скажем, Филипп Киркоров, думаю, многим просто интересно из любопытства. А вот если Дональд Трамп потрахивает, скажем, проституток с ру-пропиской, то это несколько больше, чем «просто секс».

Тема почему-то считается скабрезной для обсуждения. Типа, личное дело человека, с кем он спит и на кого фантазирует. Вроде как да, но нет.

Давайте прямо. Когда Мосийчук что-то на кого-то сливает, это надо сразу же делить на 10 и множить на 0. Но давайте не забывать и пятилетний союз Мосийчука с Ляшко. За это время Мосйчук точно научился двум вещам – эффективному похудению и градации персонажей по сексуальной ориентации.

В запасном кармане также держим интересы прыткого Коломойского. У него своя войнушка и свой стандартный набор с цистернами отборного дерьмеца. Он гасит Гончарука по своим каналам и во имя своего интереса.

Но ведь у нас – простых и мелких – есть тоже свой интерес. Он называется – информация к сведению.

Вот давайте возьмем бытовой пример. У вас есть сын-подросток. Чуть туповатый в учебе, в общем, весь в вас. И вы ему нанимаете репетитора, скажем, по химии. Какого-то студентика. Вот базовый расклад.

А вот информация к сведению. Студент оказывается геем. Ну гей и гей. Мы же тут все толерантные. Все прогрессивные. И все всё понимаем. Но только до тех пор, пока это не касается нас самих. Вот вы были бы не против, чтобы вашего балбеса-подростка обучал химии гомосексуал? Наверняка, кто-то был бы не против. А кто-то был бы очень против. Все ведь разные. Но согласитесь, что знание об этом повлияет на перспективы трудоустройства студента.

А что же Гончарук? Ну да, он нам ничего не должен. Особенно в сравнении с тем, что было ранее. Со всеми этими яценюками и гройсманами.

Вот перенесемся на два месяца назад. И нам говорят – ребята, у вас будет новый молодой премьер. Очень молодой. Практически задрот.

А мы такие – да после Гройсмана давайте хотя задрота!

- Да, но задрот без опыта управления крупными организациями.

- Да похер! Пойдет и задрот! Дохлый кот будет лучше этих.

- Оке. Но еще этот задрот будет чуть наци. Не то, чтобы станет в открытую зиговать, но если в туалете перед зеркалом – то вполне вероятно.

Согласитесь, это уже чуть новая информация к сведению. Она уже больше смущает.

- Да, а еще задрот окажется врунишкой. Будет рассказывать о научных званиях.

И мы такие – а что у нас, еще один Зварыч? Херяк! И что – это совсем безальтернативный вариант?

Ну и нас добивают совсем свежачком. А задрот, вероятно, и не по девочкам. Ну вас же это не смущает? Ведь правда?

Вот меня все это как раз смущает. И это не гомофобия. Это сбор информации о де-факто первом лице государства. Главе исполнительной власти. О человеке, чьи пристрастия влияют на судьбы миллионов граждан.

Парнягу обвинили в харрасменте. Наш локальный Кевин Спейси из Жмеринки. Но теперь ведь надо отвечать. Подавать в суд на защиту своих как бы чести и достоинства. Ну и как бы ответить на вопрос об ориентации. Раз уже этот вопрос подняли. Гончарук – он ведь не начальник ЖЭКа. Пусть ответит на то, что нам всем интересно.

А то у нас интересная картинка. Мультикультурный Запад навязал нам обязательные гей-парады. Власть взяла под козырек и ежегодно проводит какую-то ересь, где кучка ряженых в окружении ментов пытаются отбиться от националистов. И вот это дерьмо называется «свободой и толерантностью». Но как только возникает открытый вопрос – так а где же эти гомосексуалы в политике? – следует гробовая тишина. Вот это и есть гомофобия.

Но теперь у нас есть властитель самокатов. Вот пускай он и ответит на вопросы, имеющие общественно важное значение. Да или нет? И было или только один раз?