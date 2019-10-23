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|"Все игнорируют, никто не хочет идти" - военкомы жалуются на провал по призыву в армию
|23.10.2019 08:38
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В Ивано-Франковской области насчитывается 25 тысяч мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву только 460 человек. Об этом заявил военный комиссар области Владимир Ярмошук на оперативном совещании у губернатора Дениса Шмыгаля, пишут местные издания
По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях - Львовской, Волынской и других. Призыв действительно сорван, сказал Ярмошук.
Губернатор попросил представителей райадминистраций активизировать информационную кампанию между призывников, чтобы изменить ситуацию.
Этой осенью призыву на срочную службу в Украине подлежат 15,2 тысячи человек.