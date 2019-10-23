 Битва полиграфами: главный слуга Давид Арахамия пройдёт детектор вместе с Дубинским - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Битва полиграфами: главный слуга Давид Арахамия пройдёт детектор вместе с Дубинским
23.10.2019 09:15

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пройдет детектор лжи вместе нардепом Александром Дубинским. Об этом заявил Сам Александр Дубинский. 

Битва полиграфами: главный слуга Давид Арахамия пройдёт детектор вместе с Дубинским

"Сообщаю, - со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. 

 

Прямая трансляция в 20-00 

 

Не попустите." - Заявил Александр Дубинский. 

 

Нардеп, из-за которой разгорелся скандал, Роксолана Пидласа тоже выразила готовность пройти детектор лжи.

 

Сегодня в 20:00 народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пройдет детектор лжи в прямом эфире одного из телеканалов.

 

Фракцию "Слуги народа" сотрясает очередной крупный скандал. Ряд членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии президента обвинили в коррупции из-за проекта закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

 

Оппоненты принятия этого законопроекта нажаловались на своих коллег в Офис президента, откуда вместо разбирательства по сути прозвучало инновационное решение - пропустить депутатов через детектор лжи.

11 "Слуг народа" попали под прицел Офиса президента.

 

Как написал на "Фейсбуке" прежний вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают депутатов в получении 30 тысяч долларов каждым за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.

"Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко. 

То, что на полиграфе хотят проверить депутатов, подтвердил зампред главы комитета  Александр Дубинский.

 По его словам, это требование последовало после обращения в ОП нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".

 

 

 

Жалобу на коллег в ОП написали глава комитета Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец (член комитета по вопросам свободы слова, но до избрания в Раду был первым замдиректора в "Прозорро") и Роксолана Пидласа, замглавы комитета по экономической политике. 

 

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