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|Битва полиграфами: главный слуга Давид Арахамия пройдёт детектор вместе с Дубинским
|23.10.2019 09:15
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пройдет детектор лжи вместе нардепом Александром Дубинским. Об этом заявил Сам Александр Дубинский.
Нардеп, из-за которой разгорелся скандал, Роксолана Пидласа тоже выразила готовность пройти детектор лжи.
Сегодня в 20:00 народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пройдет детектор лжи в прямом эфире
Фракцию "Слуги народа" сотрясает очередной крупный скандал. Ряд членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии президента обвинили в коррупции из-за проекта закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.
11 "Слуг народа" попали под прицел Офиса президента.
Как написал на "Фейсбуке" прежний вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают депутатов в получении 30 тысяч долларов каждым за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.
То, что на полиграфе хотят проверить депутатов, подтвердил зампред главы комитета Александр Дубинский.
По его словам, это требование последовало после обращения в ОП нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".
Жалобу на коллег в ОП написали глава комитета Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец (член комитета по вопросам свободы слова, но до избрания в Раду был первым замдиректора в "Прозорро") и Роксолана Пидласа, замглавы комитета по экономической политике.