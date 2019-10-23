Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пройдет детектор лжи вместе нардепом Александром Дубинским. Об этом заявил Сам Александр Дубинский.

"Сообщаю, - со мной детектор будет проходить глава фракции СН Арахамия. Прямая трансляция в 20-00 Не попустите." - Заявил Александр Дубинский.

Нардеп, из-за которой разгорелся скандал, Роксолана Пидласа тоже выразила готовность пройти детектор лжи.

Сегодня в 20:00 народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пройдет детектор лжи в прямом эфире одного из телеканалов.

Фракцию "Слуги народа" сотрясает очередной крупный скандал. Ряд членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике от партии президента обвинили в коррупции из-за проекта закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Оппоненты принятия этого законопроекта нажаловались на своих коллег в Офис президента, откуда вместо разбирательства по сути прозвучало инновационное решение - пропустить депутатов через детектор лжи.

11 "Слуг народа" попали под прицел Офиса президента.

Как написал на "Фейсбуке" прежний вице-премьер-министр Павел Розенко, в ОП подозревают депутатов в получении 30 тысяч долларов каждым за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады.

"Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)", - написал Розенко.

То, что на полиграфе хотят проверить депутатов, подтвердил зампред главы комитета Александр Дубинский.

По его словам, это требование последовало после обращения в ОП нескольких нардепов, которым "не понравилось голосование членов комитета".

Жалобу на коллег в ОП написали глава комитета Даниил Гетьманцев, Андрей Мотовиловец (член комитета по вопросам свободы слова, но до избрания в Раду был первым замдиректора в "Прозорро") и Роксолана Пидласа, замглавы комитета по экономической политике.

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