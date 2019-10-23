Александр Зубченко

Только факты: сразу после того, как министр экономики Т. (Тимофей) Милованов заявил, что он дебил, Украина поднялась сразу на пять позиций в рейтинге Doing Business. Тимофею удалось таким образом смягчить влияние песни «Горела хата» на инвестиционный климат страны. Хотя климат по-прежнему остается суровым, все затянул густой, неприятно пахнущий смог. И возле бара «Пророк» погиб «Сэнсэй» из «Купола». Он общался со своим побратимом (знакомым, другом – нужное подчеркнуть) на ступеньках заведения общепита поздно ночью.

Естественно, машинально вертел в руках гранату, периодически выдергивая и вставляя чеку. Ситуация была полностью под контролем. Действительно, что могло пойти не так?

И вдруг, совершенно неожиданно, раздался взрыв. Все погибли на месте.

Меня могут спросить: каким боком граната к климату?

А я отвечу: в нашей стране все взаимосвязано. Чека, выдернутая в одном месте, может вызвать лавину спонтанных событий, которые непонятно чем завершатся в обозримом промежутке времени. И не факт, что завершатся.





Возьмем того же Штайнмайера.

Да, это живой человек, а не математическая формула.

Он самостоятельно передвигается, поскольку прилетел на нашумевшую интронизацию японского императора. Почему нашумевшую? Потому что вся нация обсуждала платье Лены Зеленской и сошлась во мнении: вопиющая безвкусица, Марина Петра поярче будет.

Жесткой, аргументированной критике подвергся и фрак Зеленского, хотя лично я не нашел, за что можно было зацепиться. Ширинка, в отличие от Парубия, застегнута, пиджак в брюки (как у Петра Алексеевича) не заправлен.

Опять же, очертаний фляжки не наблюдается, равно как и высокой степени изжеванности ткани категории «как из ж…пы». И уже после интронизации Зеленский встретился с живым Штайнмайером, который его проконсультировал по поводу применения одноименной формулы.

Выступил, так сказать, в роли сэнсэя для неофита, только начинающего путь на склоне горы Фудзияма. Понимаете, к чему я клоню? Я лично нет. Но не важно.





Просто суть в том, что даже сам Штайнмайер не в состоянии применить свою же формулу к данной конкретной ситуации. Поэтому Зеленский пригласил его посетить Украину, где примерно десять тысяч истинных патриотов хотят еще раз пройтись с файерами по центру Киева.

Не исключено, что именно президент ФРГ может возглавить майдан своего имени.

Все, повторюсь, очень взаимосвязано. В воздухе отчетливо пахнет какой-то горелой дрянью и близостью развязки. Надо немедленно звать Грету Тунберг, поскольку своих дебилов нам уже не хватает. Они есть, но, как говорится, климат маслом не испортишь.





Сегодня наблюдал чудесную картину: идет женщина в маске. Бережет свое здоровье. В руке стаканчик с ароматным кофе. Рядом бежит собачка в дизайнерском плащике без маски и даже без намордника. Знаете, маленькие такие шавочки, которые помещаются в сумочку и там же гадят.

В маске женщины проделана дырочка, куда она вставляет трубочку, идущую от стаканчика с кофе.

Илон Маск обреченно курит косяк.

А если бы он узнал, что на патриотических пабликах активно обсуждают, как установить газ на «Теслу», то он вообще подорвал бы себя гранатой. В этом месте должен быть изящный логичный переход к теме сдачи анализов депутатами из фракции «Слуга народа», но я его еще не придумал.





Но, согласитесь, тема важная и актуальная в контексте глобального потепления. Сдача анализов должна стать логическим продолжением инициативы Офиса президента о проверке членов финансового комитета Рады на детекторе лжи, в просторечии именуемом полиграфом. Или наоборот.

У офиса Зеленского возникли обоснованные подозрения в получении рядом «слуг» неправомерной финансовой выгоды в размере тридцати тысяч долларов. Я с волнением ждал подобной информации.

Ведь очень интересно, с какой суммы начнутся торги. Говорили о миллионах, виллах в Монако и земельном участке в Конча-Заспе. Но начали довольно скромно. Стартовая цена – тридцатка «зелени» за провал законопроекта, который мешает тендерным схемам Яценко.

Возник, конечно же, конфликт интересов по схеме – «с хера ли я должен?».

Действительно, почему все руководство фракции и партии не проходит проверку на полиграфе? Может, они тоже замешаны в коррупционных схемах, а до рядовых исполнителей дошли лишь жалкие крохи?

Давид Арахамия и Александр Дубинский охотно согласились подвергнуть себя испытанию. Но, думаю, этого мало. Надо ввести практику обязательной сдачи анализов перед началом голосований по законопроектам с коррупционной составляющей.

Чтобы четко знать: были ли «слуги народа» под воздействием химических веществ или просто обкурились?

Следующий шаг: создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств исчезновения анализов Петра Алексеевича, которые взяли представительницы антидопинговой организации «VADA».

Их погрузили в самолет и отправили в Вашингтон.

И след баночки затерялся…

Случайность? Совпадение? Не думаю.





Что же касается детектора лжи, то его надо подключать к каждому «слуге» постоянно. Результаты выводятся в режиме он-лайн в смартфон каждого желающего. А по-другому никак нельзя. Только тотальный контроль и превентивные посадки помогут поддерживать фракционную дисциплину на должном уровне.





И в заключение: если у вас есть граната, которая дорога вам как память, пожалуйста, не играйтесь ею в людных местах. Это может привести к глобальным изменениям климата.