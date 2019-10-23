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|Зеленский отправил всех "слуг" на полиграф: вместе делали - вместе отвечайте
|23.10.2019 11:45
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Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.
Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.
Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке о объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.
Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим отдельно ответственное положение.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.