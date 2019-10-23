 Зеленский отправил всех "слуг" на полиграф: вместе делали - вместе отвечайте - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский отправил всех "слуг" на полиграф: вместе делали - вместе отвечайте
23.10.2019 11:45

Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Зеленский отправил всех "слуг" на полиграф: вместе делали - вместе отвечайте

"Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию «слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним.

 

Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь.

 

Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины.
 

 

Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

 

Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были.

 

Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся.
 

 

Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому - намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!»

 

Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга.

 

Вместе - так вместе.

 

Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других." - Заявил президент.

Напомним, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, с целью проверки изложенной в СМИ информации, зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления народными депутатами Украины.

Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке о объектов недвижимости на заседании Комитета Верховной Рады.

Сведения внесены в Единый список досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим отдельно ответственное положение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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