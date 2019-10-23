Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

"Наверное, многие думают, что международный визит Президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию «слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним.

Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь.

Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины.



Поэтому считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить - какими бы горькими они были.

Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся.



Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А потому - намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!»

Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга.

Вместе - так вместе.

Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других." - Заявил президент.