Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"Когда Зеленский, Арахамия и другие благородные руководители фракции "Слуги народа" потребовали чтобы Дубинский и Ко прошли проверку на детекторе лжи, после того как они оставили в силе коррупционную схему А. Яценко, они выглядят по меньшей мере нелепо.

Нелепо, если не сказать, комично.

Дело в том, после того, как номенклатурная вершина СН решила покрыть своего решалу Медяника, не выносить сор из избы и не расследовать его схематозы с прокурорами, они все, во главе с Зелеснским, автоматически лишили себя морального права требовать от своих депутатов честного и не коррупционного поведения.

У Зеленского был только один шанс удержать фракцию СН от тотального погружения в коррупцию.

Он должен был сразу же публично (!!) потребовать, что бы прокуратура немедленно внесла представление на снятие неприкосновенности с депутата Медяника, а НАБУ расследовала все его схемы в прокуратуре.

Но Зеленский не решился. Упустил наверное уже последний свой шанс предложить обществу новую систему нравственных ценностей. В сущности, на этом на Зеленском можно уже поставить крест. Сколько бы он еще не трепыхался, отныне дела у него будеут только хуже и хуже..

Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует.

А Дубинский теперь закономерно издевается над всеми этими арахамиями и членами ОП, которые изображают из себя моралистов и носителей новых ценностей.

"Хотите детектор лжи?! Да не вопрос! Только всем вместе, друзья хорошие. Готовы?"

И все потупили взгляд.....

Эти уже все в говне. Подавай новых." - Заявил Андрей Головачев.