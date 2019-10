Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев. "Когда Зеленский, Арахамия и другие благородные руководители фракции "Слуги народа" потребовали чтобы Дубинский и Ко прошли проверку на детекторе лжи, после того как они оставили в силе коррупционную схему А. Яценко, они выглядят по меньшей мере нелепо. Нелепо, если не сказать, комично. Дело в том, после того, как номенклатурная вершина СН решила покрыть своего решалу Медяника, не выносить сор из избы и не расследовать его схематозы с прокурорами, они все, во главе с Зелеснским, автоматически лишили себя морального права требовать от своих депутатов честного и не коррупционного поведения. У Зеленского был только один шанс удержать фракцию СН от тотального погружения в коррупцию. Он должен был сразу же публично (!!) потребовать, что бы прокуратура немедленно внесла представление на снятие неприкосновенности с депутата Медяника, а НАБУ расследовала все его схемы в прокуратуре. Но Зеленский не решился. Упустил наверное уже последний свой шанс предложить обществу новую систему нравственных ценностей. В сущности, на этом на Зеленском можно уже поставить крест. Сколько бы он еще не трепыхался, отныне дела у него будеут только хуже и хуже.. Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует. А Дубинский теперь закономерно издевается над всеми этими арахамиями и членами ОП, которые изображают из себя моралистов и носителей новых ценностей. "Хотите детектор лжи?! Да не вопрос! Только всем вместе, друзья хорошие. Готовы?" И все потупили взгляд..... Эти уже все в говне. Подавай новых." - Заявил Андрей Головачев. Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что упреки о коррупции в комитете Верховной Рады начались из-за попытки урегулировать функционирование системы ProZorro. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу НАШ.Макси-ТВ. "Мы пытались сделать так, чтобы эти площадки работали прозрачно. Это не понравилось акционерам площадке ProZorro. Хотя он принадлежит государству, но программный комплекс приносит неплохие роялти. Площадки, которые встроены в этот ProZorro-процесс, получают от 2 до 5% имущества, которые продаются, или услуг, которые приобретаются. То есть объем рынка очень большой, а эти деньги действительно "вымываются" из бюджета. Мы хотели решить эту проблему с помощью нового альтернативного законопроекта. Это не понравилось этой "тендерной мафии" и начались обвинения во взяточничестве, неправомерной выгоде... ", - рассказал нардеп. Дубинский отметил, если у коллег из "Слуги народа" есть доказательства коррупции - пусть их обнародуют. "Руководство фракции заявило об этом детекторе, потом услышали, что все готовы его проходить и сразу забыли об этом обещании. Это очень странно. Если вы кого-то обвинили и требуете пройти детектор лжи, то давайте его проходить... А нет, в кусты", - возмутился народный избранник. На вопрос ведущей, можно ли это считать эту ситуацию конфликтом групп влияния в Раде, Дубинский отметил: "Нет групп влияния внутри "Слуги народа". Есть молодые депутаты, которые, как мне кажется, не понимают, что заявления, которые они делают, или действия, которые они совершают - это общественно важные действия и они становятся известными широкой общественности. Надо думать перед тем, как кого-то обвинять или законопроекты подавать, или делать то, что не нужно делать депутату". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки которые они это что дубинский Теги: последние сводки