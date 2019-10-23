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Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует
23.10.2019 12:22

Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев. 

Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует

"Когда Зеленский, Арахамия и другие благородные руководители фракции "Слуги народа" потребовали чтобы Дубинский и Ко прошли проверку на детекторе лжи, после того как они оставили в силе коррупционную схему А. Яценко, они выглядят по меньшей мере нелепо.

 

Нелепо, если не сказать, комично.

 

Дело в том, после того, как номенклатурная вершина СН решила покрыть своего решалу Медяника, не выносить сор из избы и не расследовать его схематозы с прокурорами, они все, во главе с Зелеснским, автоматически лишили себя морального права требовать от своих депутатов честного и не коррупционного поведения.

 

У Зеленского был только один шанс удержать фракцию СН от тотального погружения в коррупцию.

 

Он должен был сразу же публично (!!) потребовать, что бы прокуратура немедленно внесла представление на снятие неприкосновенности с депутата Медяника, а НАБУ расследовала все его схемы в прокуратуре.

 

Но Зеленский не решился. Упустил наверное уже последний свой шанс предложить обществу новую систему нравственных ценностей. В сущности, на этом на Зеленском можно уже поставить крест. Сколько бы он еще не трепыхался, отныне дела у него будеут только хуже и хуже..

 

Вопроса "Why is Mr. Zelensky" больше не существует.

 

А Дубинский теперь закономерно издевается над всеми этими арахамиями и членами ОП, которые изображают из себя моралистов и носителей новых ценностей.

 

"Хотите детектор лжи?! Да не вопрос! Только всем вместе, друзья хорошие. Готовы?"

 

И все потупили взгляд.....

 

Эти уже все в говне. Подавай новых." - Заявил Андрей Головачев.

 

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что упреки о коррупции в комитете Верховной Рады начались из-за попытки урегулировать функционирование системы ProZorro.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу НАШ.Макси-ТВ.

"Мы пытались сделать так, чтобы эти площадки работали прозрачно.

 

Это не понравилось акционерам площадке ProZorro. Хотя он принадлежит государству, но программный комплекс приносит неплохие роялти. Площадки, которые встроены в этот ProZorro-процесс, получают от 2 до 5% имущества, которые продаются, или услуг, которые приобретаются.

 

То есть объем рынка очень большой, а эти деньги действительно "вымываются" из бюджета.

 

Мы хотели  решить эту проблему с помощью нового альтернативного законопроекта.

 

Это не понравилось этой "тендерной мафии" и начались обвинения во взяточничестве, неправомерной выгоде... ", - рассказал нардеп.

Дубинский отметил, если у коллег из "Слуги народа" есть доказательства коррупции - пусть их обнародуют.

"Руководство фракции заявило об этом детекторе, потом услышали, что все готовы его проходить и сразу забыли об этом обещании. Это очень странно.

 

Если вы кого-то обвинили и требуете пройти детектор лжи, то давайте его проходить... А нет, в кусты", - возмутился народный избранник.

 

На вопрос ведущей, можно ли это считать эту ситуацию конфликтом групп влияния в Раде, Дубинский отметил:

"Нет групп влияния внутри "Слуги народа".

 

Есть молодые депутаты, которые, как мне кажется, не понимают, что заявления, которые они делают, или действия, которые они совершают - это общественно важные действия и они становятся известными широкой общественности.

 

Надо думать перед тем, как кого-то обвинять или законопроекты подавать, или делать то, что не нужно делать депутату".

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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