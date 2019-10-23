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- Слуга народа Александр Ткаченко - счастливый обладатель незадекларированной недвижимости на Трухановом острове
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|Слуга народа Александр Ткаченко - счастливый обладатель незадекларированной недвижимости на Трухановом острове
|23.10.2019 13:17
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Депутат от "Слуги народа" и экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который является претендентом на пост главы КГГА, пользуется незадекларированным имуществом, расположенным на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает
Также на сайте опубликованы сделанные с высоты фото домовладения, на которых видно основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером. По данным журналистов, все это расположено на участка земли в 4 гектара.
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Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.