Депутат от "Слуги народа" и экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, который является претендентом на пост главы КГГА, пользуется незадекларированным имуществом, расположенным на Трухановом острове в Киеве. Об этом сообщает bihus.info .

Также на сайте опубликованы сделанные с высоты фото домовладения, на которых видно основной дом, два дома меньшего размера и двор с озером. По данным журналистов, все это расположено на участка земли в 4 гектара.

В комментарии "Украинской правде" Ткаченко сообщил, что в мае арендовал на полгода один из домов на Трухановом острове - но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

Однако журналисты утверждают, что фото из этого имения Ткаченко обнародовал еще в мае 2018, а значит он пользуется им уже более года. При этом задекларировать якобы арендованный дом на острове он должен был еще будучи кандидатом в народные депутаты, но этого так и не сделал. Также уточняется, что строить на этой земле жилье запрещено - это земля лесного фонда, которая относится к прибрежной защитной полосе и входит в охранную зону.

Сейчас имение окружено забором. На автоматических воротах постоянно дежурит сторож, который объясняет желающим подойти к воде, что это частная территория.

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