Ренат Кузьмин

Ничего подобного очарованные вами избиратели точно не видели, если, правда, не считать, шоу с анализами мочи на стадионе…

После того, как вы своими турбоголосованиями назначили на ключевые государственные посты дебилов и случайных прохожих, вы просто обязаны поучаствовать еще и в этом.

Не противьтесь, пожалуйста, требованию Президента и пройдите исследование на полиграфе в связи с подозрением в получении взяток за голосование в Раде.

Напомню вам, специалистам во всех отраслях права, что полиграф не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором.

И вот эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос взяточники вы или нет.

Учитывая, что министрами в стране работают назначенные вами же дебилы, нетрудно представить себе дебила в роли оператора полиграфа и обоснованность его «приговора».

Или представить себе умного оператора, который напишет в выводах все, что потребует от него инициатор проверки…

На всякий случай напомню вам, «всезнайкам и всеумейкам», что Национальная академия наук США еще в 2003 году в отчете «Полиграф и выявление лжи» констатировала, что большинство исследований с применением полиграфа, цитирую: «ненадежны, ненаучны и предвзяты» и дают результат ничем не лучше, чем случайное угадывание.

А после решения Верховного суда США по этому вопросу подавляющее большинство американских штатов запретили использовать данные полиграфа в качестве доказательств.

И последнее, веселые вы наши и находчивые «Слуги народа»!

Вы же сами с 1го января 2020 года лишили себя депутатской неприкосновенности от необоснованного уголовного преследования, проголосовав в турборежиме за соответствующий законопроект.

Теперь с нового года любого из вас можно будет поймать и арестовать без согласия Рады просто по доносу стукачей, точнее «викривачей» коррупции, закон про которых вы же сами в турборежиме и приняли…

Кстати, СМИ утверждают, что НАБУ уже зарегистрировало уголовное производство по факту вашего взяточничества при голосовании в Раде.

В общем, уважаемые, «Слуги народа», не отказывайте нам, в смысле, народу, в удовольствии лицезреть ваше новое полиграф-шоу на всех украинских телеканалах, включая и те, которые вы намереваетесь закрыть, приняв соответствующие законы в привычном уже турборежиме.

Идите на полиграф…