Зеленский дал задание Главе МИД Украины Пристайко и украинским группам влияния в Европе лоббировать тему введения новых санкций против России, если она не согласится в ноябре на Нормандскую встречу. Об этом сообщает телеграм-канал Легитимный "Как говорит наш источник, это и есть «запасной план».

Месседж очень простой. Россия должна пойти на уступки и согласится на "Нормандскую встречу", если нет, то РФ обвинят в срыве этой встречи и в заинтересованности дальнейшей войны на Донбассе.

Наши политики красиво выстраивают «игру» с акцентами, и так формируют общественное мнение, что мы сделали свой шаг, приняли формулу Штайнмайера, теперь Россия должна сделать свой шаг (согласится на Нормандскую встречу), при этом не упоминают, что кроме этого мы обещали развести войска (но это знает только Меркель, Макрон и Путин)." - Говорится в сообщении. Зеленский сегодня в Токио публично отправил месседж Путину, что Украина в торгах за "Нормандскую встречу" более ничего выполнять не будет. Как поясняет источники из Офиса Президента Зеленский таким месседжем обезопасил себя. Если разведения вооружения, которое всё-таки попытаются сделать, будет сорвано, то Украина перейдет к "запасному плану" и будет требовать "Нормандскую встречу" без каких либо условий, если РФ будет стоять на своём, то украинская сторона начнет давить на Европу с требованиями санкций для России. Есть одно но, в таком случае Зеленский испортит "нормальные" партнерские отношения с Путиным, которые у них поначалу выстраивались. При такой раскладке Путин больше никогда не пойдёт на уступки Зеленскому. Отметим Россия и Турция вчера договорились окончить турецкую наступательную операцию на севере Сирии, которая началась 9 октября. На этом фоне "украинская история" заиграла совсем новыми красками. Отметим тезисно, что удалось решить. Во-первых, Турция останавливается на занятых позициях - в 30-километровой зоне от ее границы. Причем в 10-километровой зоне будут патрули России и Сирии. Курдские формирования из этой зоны выводятся, сдав тяжелое вооружение. И далее в эту зону возвращаются из Турции сирийские беженцы. Во-вторых, остальную территорию компактного проживания курдов берут под контроль россияне и сирийцы. С которыми курды теперь будут договариваться о своей будущей судьбе. Судя по всему, курды теперь вольются в ряды сирийской армии. В-третьих, Сирия получает доступ к значительной части границы с Турцией - впервые за годы этой войны. Короткая война Эрдогана против курдов закончилась - если вдруг войска этого народа не решат продоложить сопротивление. Что, однако, маловероятно - это лишь увеличит число жертв, и следующие условия для сделки будут для курдов еще более жесткими. Завершилась эта война усилиями России и Сирии, которые теперь в глазах мирового сообщества выглядят миротворцами. А главное - спасителями курдов, которых бросили на произвол судьбы американцы. А вот гневные заявления Запада в адрес Эрдогана действия почти не возымели. По крайней мере внешне этот конфликт разрулила Москва. Хотя, конечно, Анкара не в последнюю очередь пошла на условия России в силу того, что не хотела заходить слишком далеко в конфликте с Евросоюзом и США. При том, что условия Москвы оказались выгодными и для Эрдогана, и для Асада, и для самого Путина. Турция частично решила курдскую проблему - ликвидировав действительно независимое курдское государство на своих границах с собственной армией. Сирия при помощи Москвы поставила под свой контроль курдов, получила территории, которые ранее они (при помощи американцев) взяли под свой контроль (при том, что на тех землях как раз есть крупные запасы нефти) и вышла на границу с Турцией. А Москва укрепила свое влияние в Сирии, расширив контролируемую Асадом территорию почти на все государство в границах 2011 года (к началу войны). Курдов, конечно, можно считать проигравшей стороной, так как они потеряли почти все, что завоевали в последние годы. Фактически их "квазигосударство" ликвидировано. Правда, отделались они малой кровью - без этого соглашения их (после ухода американцев), скорее только, просто бы рагромили бы турки. А так, они могут претендовать на ту или иную автономию в составе Сирии. Из неприятного для Асада - это по сути признание оккупации Турцией части своей территории. Однако эта часть довольно незначительна, при этом теперь Дамаск получает контроль над всеми территориями, которыми ранее управляли курды. Но главное - из региона в итоге изгнали американцев, которые еще до начала турецкой военной операции начали спешно покидать регион. Обиженные на бывшего партнера курды напоследок забросали военную технику американцев картошкой. Эту видеозапись усиленно транслировали американские СМИ, которые критикуют Белый дом за капитуляцию в Сирии. В США ситуацию в целом расценили как "зраду" и унижение американской армии. Очевидно, что без внятной поддержки США Украина окажется в роли курдов, судьбу которых за несколько дней решили мировые игроки. Ситуация у нас не зеркальная, но сходства есть. Европа и Россия конечно уже пришли к консенсусу, что урегулирование на Донбассе должно проходить по "формуле Штайнмайера", которая дает России возможность получить в "ЛНДР" легитимно избранную власть. И пусть это не ведет к выполнению полного комплекса Минских соглашений, но вынуждает Киев быстрее определяться с особым статусом отдельных районов. И вообще что-то с ними решать: ведь это будут уже не маргинальные сепаратисты, а легитимные представители Донецка и Луганска. У Киева, который такому сценарию отчаянно сопротивляется, пока лишь один союзник: американцы. Им урегулирование на условиях Европы и России чисто геополитически невыгодно. Союзник, однако, довольно могущественный. И куда более инициативный, чем Европа, которая склонна больше к увещеваниям, чем каким-то активным стратегиям. И если в треугольнике "Россия-Турция-США" первые две страны вели жесткую наступательную политику на интересы американцев - и те сдались - то в схеме "Россия - ЕС -США", Европа занимает серединную позицию. Что и вызывает затягивание решения украинского вопроса на годы. При этом, когда это равновесие хотя немного нарушается - процесс начинает идти. Как было с подписанием Украиной формулы Штайнмайера в октябре. Нажала Европа, самоустранилась Америка - и формула была подписана. Это говорит о том, что ситуация на Донбассе зависит не только от того, что происходит в Украине и не только от того, что по этому поводу думают в Киее. И пример курдов очень показательный - как только международные весы качнулись не в их пользу, они остались на милость победителям. по материалам Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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