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|Мешала музыка, взял гранату и пошёл: подорвавшийся АТОшник жил в офисе рядом с местом ЧП с тремя детьми
|23.10.2019 15:09
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На сегодняшний день следствие рассматривает две основные версии взрыва в центре Киева ночью 22 октября, унесшего жизни двух людей и ранившего случайную прохожую. Об этом
Версии следствия: неосторожное обращение с боеприпасами и бытовой конфликт, в результате которого была подорвана ручная граната Ф-1. Наши собеседники в правоохранительных органах склоняются больше к первому. Ведь, как известно, один из погибших - прежний морской пехотинец, ветеран Иловайска Виктор Дегтярев - при разговоре с охранником местного бара "Пророк" вертел в руках гранату. Не исключено, что в этот момент случился самопроизвольный подрыв боеприпаса. С какой целью ветеран принес к бару, в котором было много посетителей, гранату, сейчас выясняют правоохранительные органы.
Отметим, Виктор Дегтярев родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных (отец - военный врач, мать - военный метеоролог). В 1984-1986 годах служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (Севастополь). После службы в армии окончил Николаевский государственный пединститут имени Белинского (специальность "допризывная и физическая подготовка").
В 2013 году Виктор Дегтярев основал Союз Морских Пехотинцев Украины. В 2013-2014 годах был активным участником Революции Достоинства. С начала боевых действий на востоке Украины - майор Национальной Гвардии. В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на Востоке Украины. После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. После в 2015 году стал помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина (фракция "Солидарность").
После вчерашних событий на Пушкинской в Шевченковском УП завели уголовные дела по ч.2 ст.121 УК Украины - "Тяжкие телесные, который повлекли смерть" и ч.1 ст.263 УК Украины - "Незаконное обращение с боеприпасами". Вероятнее только, после проведения всех экспертиз и следственных действий дело закроют - в связи со смертью самого Дегтярева.
Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Очевидцы утверждают, что на ступеньках бара "Пророк" сидели двое мужчин, один из которых вернулся из АТО. Они вертели в руках гранату, которая взорвалась.