На сегодняшний день следствие рассматривает две основные версии взрыва в центре Киева ночью 22 октября, унесшего жизни двух людей и ранившего случайную прохожую. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Версии следствия: неосторожное обращение с боеприпасами и бытовой конфликт, в результате которого была подорвана ручная граната Ф-1. Наши собеседники в правоохранительных органах склоняются больше к первому. Ведь, как известно, один из погибших - прежний морской пехотинец, ветеран Иловайска Виктор Дегтярев - при разговоре с охранником местного бара "Пророк" вертел в руках гранату. Не исключено, что в этот момент случился самопроизвольный подрыв боеприпаса. С какой целью ветеран принес к бару, в котором было много посетителей, гранату, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Однако на данный момент уже известно, что Дегтярев в последнее время испытывал серьезные трудности с деньгами. Ему пришлось съехать из квартиры, которую он арендовал в Киеве, потому что знакомые решили ее продать. После этого Дегтярев поселился с тремя детьми и женой в офисе своей благотворительной организации "Купол", занимающейся сбором средств для помощи участникам АТО. Не исключено, что ночной шум из бара мешал семье Дегтярева, и он вышел разобраться, при этом прихватив с собой гранату.

При разговоре с охранником бара могла произойти случайная детонация боеприпаса, от которой сам отставник и охранник погибли. Еще одну девушку-прохожую легко ранило. Ее сегодня, по некоторым данным, уже выписали из больницы. Сам Виктор Дегтярев известен между участников и ветеранов АТО как поборник их интересов. Он воевал в батальоне "Донбасс". При выходе из Иловайска потерял несколько пальцев и был комиссован. После этого долгое время не мог оформить инвалидность из-за бюрократической волокиты, о чем свидетельствует фото на его странице в Facebook с инвалидным удостоверением и кукишем, который он сумел свернуть оставшимися пальцами на руке. Дегтярев участвовал в знаменитой пресс-конференции в 2016 году, когда группа ветеранов осудила действия тогдашнего нардепа и бывшего командира "Донбасса" Семена Семенченко. Однако сам Дегтярев не очень критиковал Семенченко открыто: он считал, что тот выполнил свою роль менеджера батальона и собирал деньги на еду и экипировку. Считал что "Сенька поймал звезду". Дегтярев был довольно критично настроен к властям из-за невнимания к ветеранам и особенно АТОшникам с увечьями. В одном из своих интервью прессе заявлял: "Мы вернулись после АТО и не имеем ничего: не дали ни обещанного земельного участка, ни работы, ни пристойных соцвыплат".

Отметим, Виктор Дегтярев родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных (отец - военный врач, мать - военный метеоролог). В 1984-1986 годах служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (Севастополь). После службы в армии окончил Николаевский государственный пединститут имени Белинского (специальность "допризывная и физическая подготовка").

В 2013 году Виктор Дегтярев основал Союз Морских Пехотинцев Украины. В 2013-2014 годах был активным участником Революции Достоинства. С начала боевых действий на востоке Украины - майор Национальной Гвардии. В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на Востоке Украины. После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. После в 2015 году стал помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина (фракция "Солидарность").

После вчерашних событий на Пушкинской в Шевченковском УП завели уголовные дела по ч.2 ст.121 УК Украины - "Тяжкие телесные, который повлекли смерть" и ч.1 ст.263 УК Украины - "Незаконное обращение с боеприпасами". Вероятнее только, после проведения всех экспертиз и следственных действий дело закроют - в связи со смертью самого Дегтярева.

Напомним, вечером 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Очевидцы утверждают, что на ступеньках бара "Пророк" сидели двое мужчин, один из которых вернулся из АТО. Они вертели в руках гранату, которая взорвалась.

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