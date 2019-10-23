Гибель экс-министра агрополитики Тараса Кутового может быть неслучайной, поскольку он знал все детали коррупционных схем в "Укрспирте". Такое предположение на своем YouTube-канале сделал медиаэксперт Анатолий Шарий.

По информации Шария, Кутовой "курировал" схемы на "Укрспирте" еще до назначения на министерскую должность, а в Кабмин попал по протекции Сергея Березенко, соратника экс-президента Петра Порошенко.

Шарий также нашел сведения, что на предприятиях "Укрспирта" есть легальное производство (4-8 млн литров спирта в месяц) и нелегальное (3-5 млн литров в месяц).

Подпольное производство могло контролироваться несколькими группировками.

Наценка на нелегально произведенный спирт, продолжил Шарий, делилась между СБУ, ГПУ, МВД, налоговой и партией Порошенко.

Березенко якобы требовал переводить долю партии в доллары и привозить наличными, в сумках.

"Получив эти средства, Кутовой, по непроверенной информации, конечно же, отвозил их приближенным Сергея Березенко. Это была личная доля президента нашей страны", – заявил медиаэксперт.

По словам Шария, Кутовой был изгнан из этой схемы и уволен с министерской должности, когда присвоил себе 1 млн долларов.

"До недавнего времени единственным человеком, которого можно было взять и, реально прижав, получить информацию о всей схеме, был Тарас Кутовой. И вдруг Тарас Кутовой разбивается. Я не знаю, какие выводы сделает комиссия и экспертиза, но мы не верим, что это было несчастным случаем", – резюмировал Шарий.

Президент Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте главы государства .

"Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового", - идет речь в заявлении.

В частности, предлагается с 1 января 2020 отменить государственную монополию на производство спирта. Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Также предусмотрено, что все субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство смогут осуществлять экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового. При этом отмечается, что с целью защиты отечественного товаропроизводителя предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия. Ожидается, что принятие данного документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий. На данный момент указанный законопроект отсутствует на сайте Рады.

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