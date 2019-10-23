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|Ночью у Шария, утром - у Зеленского: президент берётся за "Укрспирт"
|23.10.2019 15:27
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Гибель экс-министра агрополитики Тараса Кутового может быть неслучайной, поскольку он знал все детали коррупционных схем в "Укрспирте". Такое предположение на своем YouTube-канале сделал медиаэксперт Анатолий Шарий.
По информации Шария, Кутовой "курировал" схемы на "Укрспирте" еще до назначения на министерскую должность, а в Кабмин попал по протекции Сергея Березенко, соратника экс-президента Петра Порошенко.
Шарий также нашел сведения, что на предприятиях "Укрспирта" есть легальное производство (4-8 млн литров спирта в месяц) и нелегальное (3-5 млн литров в месяц).
Подпольное производство могло контролироваться несколькими группировками.
Наценка на нелегально произведенный спирт, продолжил Шарий, делилась между СБУ, ГПУ, МВД, налоговой и партией Порошенко.
Березенко якобы требовал переводить долю партии в доллары и привозить наличными, в сумках.
По словам Шария, Кутовой был изгнан из этой схемы и уволен с министерской должности, когда присвоил себе 1 млн долларов.
Президент Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года. Об этом сообщается
В частности, предлагается с 1 января 2020 отменить государственную монополию на производство спирта. Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.