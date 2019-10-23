Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Об этом он сообщил "Українським новинам" .

"Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", - сказал он.

Также, по предварительным данным, уволен из Генпрокуратуры прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Напомним, в августе Горбатюк обвинил руководство Генпрокуратуры в разрушении механизма расследования дела о расстрелах на Майдане Независимости в 2014 году. По мнению Горбатюка, такое решение разрушает нынешний отлаженный механизм расследования и приведет не только к затягиванию, но и к уничтожению расследований.

22 октября Рябошапка заявил, что в структуре ГПУ создан Департамент процессуального руководства, который будет заниматься делами, связанными с преступлениями, которые имели место во время массовых протестов на Майдане Независимости в 2013-14 годах.

В то же время сообщалось, что в структуре Департамента будет ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам касательно преступлений специальной категории. Данное управление ранее возглавлял Сергей Горбатюк.

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