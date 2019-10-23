Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

"Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов".

Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: "Мне здесь какие-то люди предлагают 25тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования". Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит: "А мне 30 тысяч долларов предлагают". Я говорю: "Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы". Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я говорю: "Давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это". - Заявил глава фракции Давид Арахамия.

По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы на канале близком к олигарху Игорю Коломойскому, был свидетелем предложения взятки. Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств.

Глава фракции "Слуга народа" верит, что его однопартийцы взяток не брали.

Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом от СН Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.

Также Арахамия уверяет, что в "Слуге народа" нет раскола.

А тем временем страна готовится к полиграфу.

Смотреть действо в прямом эфире можно здесь.

"Во времена воспетые поэтами,

Когда была задета честь -

Решали это шпага с пистолетами,

А ныче только полиграфы есть " - Заявил Александр Дубинский и опубликовал "шутку".

Детектор лжи не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором. И эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос взяточник ли человек или нет. Об этом в Facebook написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин, комментируя идею проверки нардепов от "Слуги народа" на предмет возможного взяточничества.

В своем обращении к фракции "Слуга народа" "в связи с проведением полиграф-шоу", он попросил "Слуг народа" "не противиться требованию президента" и пройти исследование на полиграфе в связи с подозрением в получении взяток за голосование в Раде. "После того, как вы своими турбоголосованиями назначили на ключевые государственные посты дебилов и случайных прохожих, вы просто обязаны поучаствовать еще и в этом. Ничего подобного очарованные вами избиратели точно не видели, если, правда, не считать, шоу с анализами мочи на стадионе…", - считает Кузьмин. "Напомню вам, специалистам во всех отраслях права, что полиграф не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором. И вот эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос, взяточники вы или нет. Учитывая, что министрами в стране работают назначенные вами же дебилы, нетрудно представить себе дебила в роли оператора полиграфа и обоснованность его "приговора". Или представить себе умного оператора, который напишет в выводах все, что потребует от него инициатор проверки…", - пишет нардеп.

Он напоминает "всезнайкам и всеумейкам", что "Национальная академия наук США еще в 2003 году в отчете "Полиграф и выявление лжи" констатировала, что большинство исследований с применением полиграфа, цитирую: "ненадежны, ненаучны и предвзяты" и дают результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "А после решения Верховного суда США по этому вопросу подавляющее большинство американских штатов запретили использовать данные полиграфа в качестве доказательств", - сообщает Кузьмин.

Нардеп добавляет, что "нардепы сами с 1го января 2020 года лишили себя депутатской неприкосновенности от необоснованного уголовного преследования, проголосовав в турборежиме за соответствующий законопроект". "Теперь с нового года любого из вас можно будет поймать и арестовать без согласия Рады просто по доносу стукачей, точнее "викривачей" коррупции, закон про которых вы же сами в турборежиме и приняли… Кстати, СМИ утверждают, что НАБУ уже зарегистрировало уголовное производство по факту вашего взяточничества при голосовании в Раде", - пишет оппозиционный политик.

"В общем, уважаемые, "Слуги народа", не отказывайте нам, в смысле, народу, в удовольствии лицезреть ваше новое полиграф-шоу на всех украинских телеканалах, включая и те, которые вы намереваетесь закрыть, приняв соответствующие законы в привычном уже турборежиме. Идите на полиграф…", - резюмировал Кузьмин.

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