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|Главное полиграф-шоу Украины стартуют - слуги готовятся представить свою правду или кривду народу
|23.10.2019 18:17
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы на канале близком к олигарху Игорю Коломойскому, был свидетелем предложения взятки. Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств.
Глава фракции "Слуга народа" верит, что его однопартийцы взяток не брали.
Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом от СН Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.
Также Арахамия уверяет, что в "Слуге народа" нет раскола.
А тем временем страна готовится к полиграфу.
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Детектор лжи не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором. И эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос взяточник ли человек или нет. Об этом в Facebook написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин, комментируя идею проверки нардепов от "Слуги народа" на предмет возможного взяточничества.
Он напоминает "всезнайкам и всеумейкам", что "Национальная академия наук США еще в 2003 году в отчете "Полиграф и выявление лжи" констатировала, что большинство исследований с применением полиграфа, цитирую: "ненадежны, ненаучны и предвзяты" и дают результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "А после решения Верховного суда США по этому вопросу подавляющее большинство американских штатов запретили использовать данные полиграфа в качестве доказательств", - сообщает Кузьмин.
Нардеп добавляет, что "нардепы сами с 1го января 2020 года лишили себя депутатской неприкосновенности от необоснованного уголовного преследования, проголосовав в турборежиме за соответствующий законопроект". "Теперь с нового года любого из вас можно будет поймать и арестовать без согласия Рады просто по доносу стукачей, точнее "викривачей" коррупции, закон про которых вы же сами в турборежиме и приняли… Кстати, СМИ утверждают, что НАБУ уже зарегистрировало уголовное производство по факту вашего взяточничества при голосовании в Раде", - пишет оппозиционный политик.