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|Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии
|23.10.2019 18:54
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Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с началом ее военной операции против курдов в Сирии.
Он добавил, что дал намек министру финансов "снять все санкции, введенные 14 октября в ответ на турецкое наступление".