Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с началом ее военной операции против курдов в Сирии.

"На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий.

Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии и что будет… постоянное прекращение огня.

Я верю, что оно будет постоянным", - сообщил Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.