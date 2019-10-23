 Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии
23.10.2019 18:54

Президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию в связи с началом ее военной операции против курдов в Сирии.

Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии

"На протяжении пяти дней вы видели, что прекращение огня, о котором мы говорились на сирийской границе, соблюдается и соблюдается очень хорошо, лучше всяких ожиданий.

 

Сегодня утром правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии и что будет… постоянное прекращение огня.

 

Я верю, что оно будет постоянным", - сообщил Дональд Трамп во время выступления в Белом доме.

Он добавил, что дал намек министру финансов "снять все санкции, введенные 14 октября в ответ на турецкое наступление".

 

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->