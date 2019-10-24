Сводка Новостей
- Воспитательница, контуженная в АТО и забеременевшая от заключенного, похитила младенца
- Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии
- Главное полиграф-шоу Украины стартуют - слуги готовятся представить свою правду или кривду народу
- "Дело Майдана" осиротело: Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований ГПУ
- Ночью у Шария, утром - у Зеленского: президент берётся за "Укрспирт"
|Воспитательница, контуженная в АТО и забеременевшая от заключенного, похитила младенца
|24.10.2019 06:43
|
Женщине, которая 23 октября похитила младенца в пгт Коцюбинское под Киевом, 26 лет, она училась на воспитательницу, была
Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает
По словам начальника полиции Ирпеня Олега Петренко, похитительница проживала в Бердичеве. Родилась она в 1993 году.
После получения контузии женщина жила в Киево-Святошинском районе, где познакомилась с молодым человеком, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.
От этого молодого человека, по словам женщины, она забеременела. Однако беременность была прервана, и, как сообщила сама похитительница, детей после этого она иметь не могла.
По его словам, после того, как стало известно о похищении младенца в пгт Коцюбинское, был введен план-перехват, спустя некоторое время был остановлен автомобиль, который по внешним признакам подходил под ориентировку как тот, на котором уехала похитительница.
Водителем оказался таксист, ему поступил заказ от девушки приехать в Коцюбинское, потом к нему подошла женщина с ребенком и сообщила, что это её ребенок. Таксист, по словам начальника полиции Ирпеня, указал на место, где высадил женщину с ребенком.
Полицейские после этого провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в частности, начали проводить поквартирный обход в одном из жилых комплексов Киево-Святошинского района.
По его словам, водитель сейчас - свидетель по делу, а похитительнице ребёнка грозит ответственность до 5 лет лишения свободы.