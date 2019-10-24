На своей странице в Facebook некогда кандидат в нардепы, певица Анастасия Приходько заявила, что планирует податься в Национальную академию прокуратуры Украины.

"Решила поступать в НАПУ. Стану прокурором и посажу, с..а, всех к чертям собачьим. У нас не мужики во власти, а кружок рукоблудов", - написала Приходько.

Своим заявлением она вызвала бурю эмоций у читателей, которые считают, что одного только образования для этого очень мало.

Как сообщалось, в середине сентября Приходько заявила, что возвращается на сцену. На странице в Instagram певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.



Напомним, недавно Анастасия Приходько обвенчалась с мужем. Певица поделилась фотографиями в соцсетях, где предстает в подвенечном платье с любимым.





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