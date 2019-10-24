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- "Посажу, с..а, всех к чертям собачьим" - Настя Приходько собралась в прокуроры
|"Посажу, с..а, всех к чертям собачьим" - Настя Приходько собралась в прокуроры
|24.10.2019 07:02
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На своей странице в Facebook некогда кандидат в нардепы, певица Анастасия Приходько заявила, что планирует податься в Национальную академию прокуратуры Украины.
Своим заявлением она вызвала бурю эмоций у читателей, которые считают, что одного только образования для этого очень мало.
Как сообщалось, в середине сентября Приходько заявила, что возвращается на сцену. На странице в Instagram певица опубликовала фото с Юлией Тимошенко и запостила сообщение, где указала, что выходит из партии и возвращается на сцену как артистка.