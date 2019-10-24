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|Генпрокурор Рябошапка сам назначил себя ответственным за все дела Порошенко. Документ
|24.10.2019 07:20
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определился с распределением полномочий в своем офисе. Об этом рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.