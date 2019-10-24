Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определился с распределением полномочий в своем офисе. Об этом рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Вы можете увидеть, ЧТО и КОМУ отошло на фото ниже.

Но самое важное тут, что департамент процессуального руководства расследованиями уголовных дел в Государственном бюро расследований, мсье Рябошапка оставил ЗА СОБОЙ.

Не доверил никому.

Это, с одной стороны, говорит о прекрасных и доверительных отношениях внутри коллектива единомышленников, а с другой – о том, что все вопросы по делам свинооборонпрома и Петра Порошенко надо задавать именно Рябошапке.

Лично ему.



Он сам назначил себя ответственным за весну, которой явно не будет.