 Генпрокурор Рябошапка сам назначил себя ответственным за все дела Порошенко. Документ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Генпрокурор Рябошапка сам назначил себя ответственным за все дела Порошенко. Документ
24.10.2019 07:20

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка определился с распределением полномочий в своем офисе. Об этом рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Генпрокурор Рябошапка сам назначил себя ответственным за все дела Порошенко. Документ

"Вы можете увидеть, ЧТО и КОМУ отошло на фото ниже.

 

Но самое важное тут, что департамент процессуального руководства расследованиями уголовных дел в Государственном бюро расследований, мсье Рябошапка оставил ЗА СОБОЙ.

 

Не доверил никому.

 

Это, с одной стороны, говорит о прекрасных и доверительных отношениях внутри коллектива единомышленников, а с другой – о том, что все вопросы по делам свинооборонпрома и Петра Порошенко надо задавать именно Рябошапке.

Лично ему. 
 

Он сам назначил себя ответственным за весну, которой явно не будет. 

 

Следим за его руками и очковтирательством." - Заявила Елена Лукаш.

 

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