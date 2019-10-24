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|Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
|24.10.2019 07:38
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Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство
Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания из-за разговора американского и украинского лидеров в июле 2019 года, когда Трамп пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего.
Результаты встречи AP не раскрывает.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвинив его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.