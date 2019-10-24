Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Ситуация вокруг Трампа, семьи Байденов и властей Украины оказалась в центре внимания из-за разговора американского и украинского лидеров в июле 2019 года, когда Трамп пытался заставить украинские власти начать расследование против Байдена-младшего.

По данным агентства, 7 мая, спустя примерно две недели после первого звонка от президента США, Зеленский собрал в Киеве небольшую группу советников. Изначально встреча должна была быть посвящена энергетическим нуждам страны, но вместо этого ее участники провели большую часть трехчасовой дискуссии за обсуждениями требований Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани. На встрече присутствовали помощник украинского президента Андрей Ермак и глава офиса президента Андрей Богдан. В обсуждении также участвовали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и прежний американский дипломат Амос Хохштайн, состоящий в наблюдательном совете компании.

Результаты встречи AP не раскрывает.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвинив его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.

В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.

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