Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, уволенный со своей должности генпрокурором Русланом Рябошапкой выступил с заявлением, что новое руководство ГПУ хочет закрыть дела против экс-президента Виктора Януковича.

Экс-прокурор по делам Майдана заявил, что Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой своего предшественника Юрия Луценко.

Такое заявление Сергей Горбатюк сделал в эфире Радио НВ .

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации Януковича нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сообщил он.



Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

"Такие заявления (об отсутствии ОПГ Януковича, - Ред.) есть, и предпринимаются шаги для того, чтобы это (звено расследований) разрушить. Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил экс-сотрудник ГПУ.

Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них вероятно сообщить о подозрении.

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