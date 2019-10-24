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|Генпрокурор Рябошапка хочет закрыть дела против экс-президента Виктора Януковича - их Луценко выдумал. Горбатюк
|24.10.2019 07:57
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Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, уволенный со своей должности генпрокурором Русланом Рябошапкой выступил с заявлением, что новое руководство ГПУ хочет закрыть дела против экс-президента Виктора Януковича.
Экс-прокурор по делам Майдана заявил, что Руслан Рябошапка считает организованную преступную группировку президента-беглеца Виктора Януковича выдумкой своего предшественника Юрия Луценко.
Такое заявление Сергей Горбатюк сделал в эфире
Горбатюк отметил, что соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, экс-главе ГПУ Виктору Пшонке, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.
Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Он также добавил, что некоторым из них вероятно сообщить о подозрении.