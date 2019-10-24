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|Сивохо создает национальную платформу примирения и единства
|24.10.2019 08:16
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Артист Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса намерен создать национальную платформу примирения и единства.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Также он отметил, что все люди в его команде - уроженцы Донбасса.