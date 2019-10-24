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Сивохо создает национальную платформу примирения и единства
24.10.2019 08:16

Артист Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса намерен создать национальную платформу примирения и единства.

 

Сивохо создает национальную платформу примирения и единства

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Моя работа будет состоять из трех направлений: Практическая работа в полях, помощь людям.

 

Начиная с восстановления жилья, КПВВ и многих других горячих вопросов. 

 

Организация согласованного процесса работы всех ветвей власти.

 

И третье, главное, создание национальной платформы примирения и единства", - написал Сивохо.

Также он отметил, что все люди в его команде - уроженцы Донбасса.

"И о команде! Это мои люди, специалисты, которых я собирал очень долго и практически все они уроженцы Донбасса.

 

Они знают для чего и как работать", - написал Сивохо.

 

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