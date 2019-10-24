Под освобожденного из российской тюрьмы в рамках обмена Олега Сенцова создадут партию с центристскими позициями. Об этом сообщает телеграм-канал Легитимный.

"Наш источник в грантоедовских кругах сообщает, что Сорос, как и Пинчук не отдельно довольны Вакарчуком, на которого уже не возлагают больших надежд.

Поэтому сейчас они начали создавать и прокачивать свой второй политический проект – «Сенцов».

В будущем стоит задача сделать под Сенцова партию, а также использовать его в президентской избирательной гонке. Также ему выстраивают центристскую позицию, как у Зеленского и Шария." - Говорится в сообщении.

Сам Олег Сенцов объявил о создании своей общественной организации. Он сделал это в понедельник, 21 октября, в Киеве, выступая с речью после получения премии Ukrainian ID Awards.

Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально.

"И следовательно я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься довольно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной", - заявил режиссер.

Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд.

"Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - отметил он.

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