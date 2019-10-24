Сводка Новостей
- Посол ненастоящий: Трамп заявил, что не знает кто такой этот Тейлор, который представляет США в Украине
- В МВД опубликовали видео взрыва гранаты в центре Киева, из-за которого погибли 2 человека
- Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с главой СцУ Епифанием
- Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине
- В грантоедских кругах под Сенцова готовят новую партию - на Вакарчука надежды мало
|В грантоедских кругах под Сенцова готовят новую партию - на Вакарчука надежды мало
|24.10.2019 08:34
|
Под освобожденного из российской тюрьмы в рамках обмена Олега Сенцова создадут партию с центристскими позициями. Об этом сообщает
Сам Олег Сенцов объявил о создании своей общественной организации. Он сделал это в понедельник, 21 октября, в Киеве, выступая с речью после получения премии Ukrainian ID Awards.
Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально.
Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд.