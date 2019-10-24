Сводка Новостей
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|Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине
|24.10.2019 08:52
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Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины. Передаёт
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.