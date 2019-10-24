 Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине
24.10.2019 08:52

Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины. Передаёт CNN.

Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине

В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

 

Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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