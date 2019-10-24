Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц относительно Украины. Передаёт CNN.

В иске, поданном наблюдательной организацией American Oversight, требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.

Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписки американских дипломатов с Джулиани касательно предполагаемого давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.