Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с главой СцУ Епифанием, созданную по инициативе бывшего президента Петра Порошенко. В заявлении госдепа говорится, что госсекретарь и Епифаний обсудили ситуацию на востоке Украины, выразив надежду на ее дипломатическое урегулирование. Помпео написал , что та работа, которую проводит Епифаний ради защиты свобод и интересов верующих в Украине – заслуживает похвалы. Кроме этого, он поздравил священнослужителя с получением награды Athenagoras Human Rights Award. В свою очередь Епифаний высказал надежду на помощь со стороны США в вопросе признания суверенитета Украины. “Встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили вызовы, с которыми сталкивается ПЦУ. Среди них – позорная ситуация со свободой вероисповедания в оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму. Надеюсь, Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться несокрушимым в поддержке суверенитета Украины”, – написал глава СцУ. Если весь мир ополчится на нашу Церковь и будет распинать Ее, нам нужно оставаясь с Ней до конца! Об этом заявил Архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука. "Сегодняшнее литургическое Евангельское чтение посвящено рассказу о том, как ученики Христа испугались бушующего Генисаретского озера, решив, что пришел их смертный час. Они бросились будить спящего на корме Иисуса с криками «Учитель, погибаем». Спаситель укротил буру и упрекнул апостолов в маловерии. Так часто бывает и в личной жизни, и в жизни целых народов, и в жизни Церкви. Кажется, что Бог спит, что Он ничего не видит, не слышит, что Ему нет дела до того, что мы погибаем, тонем, идем на дно. В такое время испытаний мы бежим к Богу, кричим Ему, начинаем истово молиться, делаем все возможное, чтобы Его разбудить. И Господь укрощает бурю, но делает это с упреком. Что было бы с апостолами, если б они обладали крепкой верой, которой у них в то время, к сожалению, не было? Что бы случилось, если б они не стали будить Христа, а, положившись на волю Божию, продолжили свою борьбу со стихией? Они бы утонули, погибли? Конечно нет, потому что каждому из них Господом была определена другая судьба. Если б они тогда верили, что Иисус — это не только проповедник и чудотворец, но и воплотившийся Бог, то понимали бы, что Он призвал их на особое служение. Ведь не для того Христос принудил учеников покинуть родные дома, чтобы потом утопить в бушующем море. Неужели тот, кто находится возле Бога и полностью доверяет Ему может погибнуть. Ведь это только кажется, что Бог спит и не видит того, что происходит в нашей жизни. Он все знает, но не вмешивается, давая нам возможность возмужать в вере и приобрести мужество и опытность в духовных бранях. Бог видит все: бурю, в которую попала наша Матерь-Церковь; бунтовщиков, которые подняли в ней восстание; людей, которые всеми силами хотят посадить корабль Церкви на мель или пустить его на дно. Это только кажется, что Христос уснул. На самом деле, в Его руках все стихии этого мира. Ведь и Вавилонскую башню Бог не сразу разрушил, давая возможность ее строителям какое-то время надеяться на свою победу. Промысл Божий в свое время все расставит по местам. От нас же требуется вера и верность Богу, даже до смерти. И если все в стыде и страхе разбегутся, если весь мир ополчится на нашу Церковь и будет распинать Ее, нам нужно вести себя так, как вела себя Пресвятая Богородица у Креста Господня, оставаясь с Ним до конца!" - Заявил митрополит Запорожский Лука. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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