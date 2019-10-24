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|В МВД опубликовали видео взрыва гранаты в центре Киева, из-за которого погибли 2 человека
|24.10.2019 09:30
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В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть взрыв гранаты в центре Киева, который состоялся 22 октября и привел к гибели двух человек. Соответствующий видеоролик на своей странице в
Напомним, в центре Киева, на улице Пушкинской, 34, вечером 22 октября взорвалась граната, в результате чего погибли два человека. Первый погибший - ветеран ООС Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", второй - охранник офиса Михаил.