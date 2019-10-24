Сводка Новостей
- Сыворотки нет - вспышка дифтерии на Закарпатье
- Посол ненастоящий: Трамп заявил, что не знает кто такой этот Тейлор, который представляет США в Украине
- В МВД опубликовали видео взрыва гранаты в центре Киева, из-за которого погибли 2 человека
- Госсекретарь США Майкл Помпео встретился в Вашингтоне с главой СцУ Епифанием
- Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать переписку топ-дипломатов с Джулиани по Украине
|Посол ненастоящий: Трамп заявил, что не знает кто такой этот Тейлор, который представляет США в Украине
|24.10.2019 09:49
|
После того как перед Комитетом Палаты представителей выступил Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Украине, глава Белого дома заявил, что не знает кто это такой.
По традиции Дональд Трамп отбил в Twitter очередную атаку против себя.
Напомним, председатель дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе по делу о давлении президента Дональда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает
Тейлор подтвердил, что президент США ставил в зависимость предоставление Украине военной помощи от расследования украинскими властями деятельности Джо и Хантера Байденов, а также вмешательства украинских чиновников в выборы президента в 2016 году.
Он рассказал, как чиновники из Пентагона, Госдепартамента, ЦРУ и прежний советник по национальной безопасности Джон Болтон безуспешно пытались добиться встречи с Трампом, чтобы попросить разблокировать выделение военной помощи Украине.
Ранее исполняющий обязанности главы Белого дома Мик Малвани объяснил, что остановка президентом Дональдом Трампом военной помощи Киеву в размере 391 млн. долларов США была связана с его просьбой к руководству Украины расследовать вмешательство чиновников в американские выборы в 2016 году.