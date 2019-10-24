Все имеющиеся в Закарпатской области противодифтерийные сыворотки, а их было восемь, использованы пациентам, которые попали в областную инфекционную больницу с диагнозом "дифтерия".

Самое печальное, что в Украине этот препарат не закупали несколько лет. Последняя поставка в регионы состоялась благодаря гуманитарной помощи из Индии».

При этом многие инфекционисты страны не раз предупреждали, что Украине грозит эпидемия дифтерии, а МОЗ как обычно не обеспечил страну достаточным количеством антитоксических сывороток.

Черезвычайность ситуации с заболеваниями подтвердила зав. кафедрой инфекционных болезней МНУ им. Богомольца Ольга Голубовская.

"В Рубежном вновь подтверждённый случай дифтерии, уже второй, но это не единственный регион, где регистрируются пока единичные случаи заболевания. Здесь я вновь хочу снять шляпу перед докторами, которые, во-первых, являются высокопрофессиональными, работали с дифтерией в 90-е, во-вторых, имеют мужество отстаивать свои позиции. Хочу заметить, что эпидемии/вспышки болезней не возникают сегодня на завтра, этому процессу предшествует ряд «организационных мероприятий» со стороны возбудителя, следовательно именно настороженность клиницистов, которые сталкиваются с первыми случаями болезни, является тем барьером, который далее превращается (по крайней мере должен) в надежный щит, которым эпидемиологи защищают нас от крупных неприятностей. Поэтому ещё раз респект, Ольга Мартыненко , за правильно принятое решение, введения сыворотки было кстати, а, значит, спасительно для пациента, а выраженная положительная динамика заболевания ещё раз подтверждала наш диагноз ...

Вспышка дифтерии 90-х на постсоветском пространстве была самой крупной в мире с момента введения вакцинации, вошла во все учебники, отчёты ВОЗ, и я до сих пор вспоминаю тот период как какую-то страшную сказку. Только по официальным данным, которые, как известно, смело можно умножать на 10 при оценке почти всех инфекционных болезней, а в странах со слабыми системами здравоохранения и того больше, в ту эпидемию за период 1990-1995 гг. заболело около 160 000 человек, 5000 погибло. Наша кафедра тогда была методическим центром по дифтерии, нам самим приходилось переосмысливать многие вещи, подходы к диагностике и лечению, тем более, что мы сталкивались с такими клиническими формами, которые никогда не были описаны, даже в довакцинальную эру.

Я о дифтерии немного писала ещё в феврале, основную информацию докторам можно прочесть на страничке нашего университета:

http://nmu.ua/…/professor-olga-golubovskaya-ob-opasnosty-y…/

Однако я также хочу акцентировать внимание докторов на некоторых нюансах, которые менее известны и не всегда совпадают с нашими нормативными документами. Но дело врачей - лечить правильно больных, чтоб они не только выздоравливали, а выздоравливали без последствий, ибо государственная машина очень вязкая и ждать быстрого принятия решений в этой области не приходится.

Мы помним, что заболевание вызывают коринебактерии дифтерии, 3 серогруппы (gravis, mitis, intermedius); основной фактор патогенности возбудителя - это экзотоксин, который по силе уступает только ботулиническому и столбнячному. Именно с его действием связаны специфические изменения в ротоглотке (которые доктора, да и интересующиеся медициной граждане неплохо знают даже по описанию в классической литературе, см.фото). С действием этого же экзотоксина связано формирование характерных осложнений, которые по своей сути гораздо страшнее изменений в ротоглотке и являются основной причиной смерти, а именно: миокардиты (ранние и поздние), полиневриты (ранние и поздние) и поражения почек. Только своевременное введение сыворотки (даже не антибактериальная терапия) предотвращает эти проявления.

Однако следует помнить о том, что и в ОТСУТСТВИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ экзотоксина вероятно развитие вышеописанных изменений, следовательно получение так называемого нетоксигенного штамма из лаборатории НЕ ДОЛЖНО ИСКЛЮЧАТЬ ДИАГНОЗА ДИФТЕРИЯ при соответствующей клинической картине. Приходится писать крупными буквами, ибо в нашей стране война клиницистов за диагноз иногда идёт не на жизнь, а на смерть. Экзотоксины передаются от бактерии к бактерии фагами, следовательно у одного и того же больного мы высевали нетоксигенный штамм, а затем токсигенный.

Кроме того, ген токсигенности может передаваться и так называемым недифтерийным коринебактериям, дифтероидам (чаще C. ulcerans, чуть реже - Hoffmani, pseudotuberculosis), в связи с чем их выделение тоже может служить подтверждением диагноза при соответствующей клинике, в 90-е годы у нас на кафедре таких больных было более 600. Кстати, учащение выделения у контактных лиц и в популяции C. Hoffmani свидетельствует о предэпидемической ситуации и требует соответствующих мероприятий по готовности. Кроме того, дифтероиды могут передаваться людям от животных (внимание к людям, работающим на фермах), в отличие от коринебактерий дифтерии, которые передаются только от больного человека или носителя.

Также над докторами в процессе постановки диагноза не должен довлеть вакцинальный статус, ибо напряжённость нашего поствакцинального иммунитета в подавляющем большинстве случаев неизвестна. По опыту 90-х вакцинированные также могут болеть и болеть тяжело.

Легко писать, но поставить диагноз не так просто, много схожих состояний, от тяжёлой стрептококковой ангины, до ангины Венсана и специфических разных поражений миндалин (сифилис, о.лейкоз). Поэтому, доктора, используйте даже незначительный дополнительный ориентир в комплексной диагностике, например, не пренебрегайте методом микроскопии, дифтерийная палочка имеет отличительный вид, как и симбиоз Плаута-Венсана; конечно, отрицательная микроскопия не исключает диагноз. И если по совокупности данных исключить дифтерию НЕЛЬЗЯ - вводите сыворотку, без неё смертность сами знаете, какая.

Лично я очень надеюсь, что сейчас хватит нам и эпидемии кори, которой конца не видно. Ну а там кто его знает..." - Заявляла ранее зав. кафедрой инфекционных болезней МНУ им. Богомольца Ольга Голубовская.