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|Генпрокурор Рябошапка собрался вручить подозрение главе ОП Зеленского Богдану
|24.10.2019 12:55
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ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану, сообщают
По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы «ЕЭСУ» и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлия Тимошенко.
Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.