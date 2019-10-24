 Генпрокурор Рябошапка собрался вручить подозрение главе ОП Зеленского Богдану - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Генпрокурор Рябошапка собрался вручить подозрение главе ОП Зеленского Богдану
24.10.2019 12:55

ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану, сообщают Українські Новини со ссылкой на источники.

Генпрокурор Рябошапка собрался вручить подозрение главе ОП Зеленского Богдану

«В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану», — сообщил источник.

 

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы «ЕЭСУ» и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

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