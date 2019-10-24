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|Украинцы боятся войны, развала страны и голода. Опрос
|24.10.2019 13:14
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Улучшения в экономическом положении в Украине за последние 12 месяцев увидели 18% украинцев, при этом почти треть населения увидела ухудшение положения. Об этом свидетельствуют результаты
Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% - ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов, 30% - отметили ухудшение.
В то же время 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что не изменится, 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились с ответом.