Днем в четверг, 24 октября, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия проходит исследование на полиграфе. Трансляция процедуры ведется в YouTube.

Давид Арахамия проходит проверку на детекторе лжи в той же квартире, где накануне вечером на вопросы полиграфолога отвечал его однопартиец Александр Дубинский.

Ранее тест на полиграфе прошла еще одна депутат от "Слуги народа" Дарья Володина:

"Шоу устраивать не буду. Полиграфолога нашла во Всеукраинской ассоциации полиграфологов Украины. На все вопросы ответила. Готова также ответить и на все вопросы антикоррупционных органов. И да, вся процедура заняла около двух часов. Кроме вопроса по законопроектам №2047/2047-1/2047-д, попросила включить вопрос о неправомерной выгоде (это и материальные, и любые нематериальные блага (должности и т. д.), которые «мне обещали» или «я получала/получу за голосование/не голосование» по каким бы то ни было другим законопроектам. Итак, официальный отчет полиграфолога:

в сговор по голосованию не вступала

неправомерную выгоду от голосования/не голосования по законопроектам №2047/2047-1/2047-д не получала

неправомерную выгоду по любым другим голосованиям не получала." - Заявила Дарья Володина.

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не брала взятку, но предложения, факт которых она скрывает, поступали. Об этом заявила полиграфолог после прохождения депутатом проверки на полиграфе, которую транслировали в эфире "112 Украина".

"Денег она не брала ни разу никаких за решение вопросов. Единственное что она немного скрывает информации о том, что подобные – это зафиксировано – предложения были. Возможно, не непосредственно к ней, потому что там реакция имеет более такой ассоциативный характер, но нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения", - сказала полиграфолог.

По словам юристов, сокрытие информации, о котором говорила полиграфолог, может иметь признаки преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного кодекса Украины, а именно сокрытие тяжкого или отдельно тяжкого преступления.

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.

Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование.

Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе

Сводка.нет - Новости Украины и Мира