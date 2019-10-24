Сводка Новостей
- Идеальное начало системного обрушения: полиграф, отдел подотчистки
- В ГПУ отреклись от подозрений к главе ОП Богдану
- "Слуги народа" целый день атакуют полиграфы по всему Киеву
- Украинцы боятся войны, развала страны и голода. Опрос
- Генпрокурор Рябошапка собрался вручить подозрение главе ОП Зеленского Богдану
|"Слуги народа" целый день атакуют полиграфы по всему Киеву
|24.10.2019 16:20
|
Днем в четверг, 24 октября, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия проходит исследование на полиграфе. Трансляция процедуры ведется в YouTube.
Давид Арахамия проходит проверку на детекторе лжи в той же квартире, где накануне вечером на вопросы полиграфолога отвечал его однопартиец Александр Дубинский.
Ранее тест на полиграфе прошла еще одна депутат от "Слуги народа" Дарья Володина:
Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк не брала взятку, но предложения, факт которых она скрывает, поступали. Об этом заявила полиграфолог после прохождения депутатом проверки на полиграфе, которую транслировали в эфире "112 Украина".
По словам юристов, сокрытие информации, о котором говорила полиграфолог, может иметь признаки преступления, предусмотренного ст. 396 Уголовного кодекса Украины, а именно сокрытие тяжкого или отдельно тяжкого преступления.
Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе инициирована после скандала с провалом на Комитете голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости.
Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.
В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование.
Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе