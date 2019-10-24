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|В ГПУ отреклись от подозрений к главе ОП Богдану
|24.10.2019 16:39
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Генпрокуратура опровергла информацию, что на Главу Офиса Президента готовится подозрение.
Также это опроверг и лично Андрей Богдан, назвав это всё "фейком".
Андрей Богдан в эксклюзивном комментарии
При этом он полагает, что за медиа-атаками может стоять прежний президент Петр Порошенко.