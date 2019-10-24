Генпрокуратура опровергла информацию, что на Главу Офиса Президента готовится подозрение.

Также это опроверг и лично Андрей Богдан, назвав это всё "фейком".

Андрей Богдан в эксклюзивном комментарии "Вестям" заявил, что появившаяся сегодня в СМИ информация о том, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры подозревает его в нарушении закона во время работы в Кабинете министров бывшего премьера Николая Азарова, является "какими-то выдумками", и вообще он не понимает, о чем речь.





"Вообще не понимаю, о чем они (СМИ – ред.) говорят. Неверное, какие-то выдумки", – сказал Богдан.



При этом он полагает, что за медиа-атаками может стоять прежний президент Петр Порошенко.

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