 В ГПУ отреклись от подозрений к главе ОП Богдану - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
В ГПУ отреклись от подозрений к главе ОП Богдану
24.10.2019 16:39

Генпрокуратура опровергла информацию, что на Главу Офиса Президента готовится подозрение.

В ГПУ отреклись от подозрений к главе ОП Богдану

Также это опроверг и лично Андрей Богдан, назвав это всё "фейком".

Андрей Богдан в эксклюзивном комментарии "Вестям" заявил, что появившаяся сегодня в СМИ информация о том, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры подозревает его в нарушении закона во время работы в Кабинете министров бывшего премьера Николая Азарова, является "какими-то выдумками", и вообще он не понимает, о чем речь.

 

"Вообще не понимаю, о чем они (СМИ – ред.) говорят. Неверное, какие-то выдумки", – сказал Богдан.
 

При этом он полагает, что за медиа-атаками может стоять прежний президент Петр Порошенко. 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->