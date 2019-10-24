Михаил Подоляк

Идеальное начало системного обрушения. Вернее, самообрушения. Окончательное «убийство» яркой иллюзии о том, что никто может сломать старое и стать героем)... Сначала вы случайно - на ярком хайпе и состязаясь с оппонентом-жлобом - запрыгиваете в большую власть.

Не имея команды, идей, логистики и понимания, на каком рынке все это продаётся...

Потом вы спешно набираете всех подряд в свои «боевые вагоны».

Не проводя, разумеется, никакого стОящего отбора. Но полагая, что можно будет удержать случайных «уличных парней и девушек» от соблазнов репрессивными окриками...

Потом их начинают упорно соблазнять (шептать на ушко приятные слова, запихивать в глубокие кармашки зеленую денежку).

И они, естественно, легко ломаются. Они же случайные...

И вот вы уже требуете пройти полиграф сразу 11 своих мандато-носцев), искренне полагая, что это круто и ярко.

А в ответ слышите классическое хамское - «сами идите и проходите!»...

И все это с обязательными идиотскими шуточками и прибауточками...



... В итоге все это превратилось в очередное безобразное pr-действо. При этом активная часть общества поняла, что как таковой эффективной команды и близко нет. Но есть клуб по различным хитросделанным интересам.

Есть группы, которые находятся на содержании у того или иного теневика и потому строго зависят от его жадных желаний. Что политическая коррупция никуда не делась, но получила новые форматы и новые оправдания.

Что системных изменений не будет, потому что «публичные персонажи» (депутаты) и близко не понимают, что это такое, а теневикам это и подавно не нужно.

Что продажа собственного «голоса» - это священное право любого человека в депутатском фраке и никто не может ему и слово упрёка сказать...



... Впрочем, надо отдать должное нынешней правящей команде. Когда ребята сами осознали, что получился слишком грандиозный скандал и командная репутация опустилась куда/то за нижний плинтус, они быстро превратили все это в традиционное tv-шоу.

Типа «бро, а давай махнём на полиграф вместе? Это же прикольно)» И махнули. И устроили традиционный бесцельный движ.

Очередь даже выстроилась из желающих поучаствовать в шоу. Анонимных, но крайне «влиятельных» полиграфологов набрали все по тому же объявлению о социальных лифтах.

Пришли, сдали анализы, оценили анализы, покрасовались и... убили саму идею выявления зла. Отлично.

На первый раз прокатило.

Но осадочек то точно остался.

Во-первых, доказано, что не президент все это контролирует. А множество неких ушлых дядь...

Во-вторых, доказано, что некоторым пацанам из группы известного Большого Папы глубоко безразличен президент Зеленский и его намерения. Если эти намерения не устраивают Папу...

В-третьих, доказано, что врать и воровать (пока по мелочи) - это наше все.

Вопрос, правда, один только острее стал: когда, наконец, вспыхнет настоящая кулуарная битва между Папой и Сыном?)...