На улице Клочковской в Харькове около 12:00 случилась перестрелка. Двое неизвестных стреляли в двоих мужчин. Один из них погиб на месте, одного доставили в больницу. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, набег было свершено на члена клуба "Оплот" Григория Исакова. В регионе действует полицейская операция "Сирена".

Мужчина, который мог быть причастен к перестрелке на улице Клочковской в Харькове 25 октября, подорвал себя, когда его обнаружили правоохранители. Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на источники в полиции.

Так, около 13:00 полицейские обнаружили в районе Южного вокзала на железнодорожных путях мужчину, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев правоохранителей, он подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте.

В Facebook появилось видео скопления полицейских в районе железнодорожного вокзала в Харькове.

Источник "Страны" в силовых структурах рассказал подробности перестрелки в Харькове, которая произошла сегодня, 25 октября, на улице Клочковской.

"Жора (Георгий Исааков, который являлся соратником покойного лидера "Оплота" Евгения Жилина – Ред.), с бандой сидели в кафе "Восторг", и там, судя по всему, между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке. Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в четвертой больнице с проникающим ранением в грудь. Машину, на которой приехал один из участников, уже нашли сожженной. Один из участников перестрелки успел переместиться к вокзалу, где был замечен полицейскими и подстрелен. С собой у него было несколько гранат, одна из которых взорвалась и он погиб".

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