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|В перестрелке в Харькове погиб фигурант дела об убийстве Вороненкова
|25.10.2019 15:22
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В пятницу в перестрелке в Шевченковском районе Харькове был убит Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом
Полиция Харькова в пятницу сообщила о перестрелке на улице Клочковской возле входа в супермаркет «Восторг»: нападавшие подъехали на парковку супермаркета на автомобиле, расстреляли двоих мужчин из автоматического оружия, а затем скрылись.
На месте преступления также обнаружен пистолет с глушителем, который по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.
Полиция объявила план перехвата нападавших. По данным Newsroom, один из них, при попытке задержания на Южном вокзале Харькова, подорвал себя гранатой.
Начальник управления нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко в комментарии журналистам «Суспильного», назвал перестрелку «бандитской разборкой». По его словам, после того как подозреваемый подорвал себя гранатой, полиция прекратила оперативный поиск его сообщников.