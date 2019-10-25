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"Чей Крым?" - слуги народа затянули главный куплет порохоботов
25.10.2019 16:00

Народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш поспорили из-за вопроса "Чей Крым".

"Чей Крым?" - слуги народа затянули главный куплет порохоботов

Конфликт возник в прямом эфире телеканала НАШ.Макси-ТВ из-за вопроса Мокана о том, так ли, что "на Донбассе агрессия Российской Федерации и что Крым оккупирован Россией?".

На что Лукаш резко ответила:

"Вы действительно дурак или притворяетесь?...

 

Вы не правильно вопрос задаете.

 

Вопрос надо так ставить: "Кто сдал Крым и почему вы боитесь установить мир?"".

Однако нардеп проигнорировал эту реплику и продолжил задавать свой вопрос, чем еще больше возмутил Елену Лукаш.

"Откуда эти порохоботы взялись?

 

Вы действительно думаете, что я буду отвечать на вопросы, которые вам нравятся?

 

Зубы не обломаете? Еще раз - кто сдал Крым?

 

Ответьте на мой вопрос", - сказала экс-министр юстиции.

А после добавила: 

"Ну дебилизация... Я себя чувствую как в 2015 году. Такие же порохоботы попроползали...".

 

 

 

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