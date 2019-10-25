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|Россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
|25.10.2019 16:18
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Россиянку Марию Бутину, осужденную в США по обвинению работе иностранным агентом, освободили из тюрьмы во Флориде. Об этом
Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, занималась спортом и вела дневник, рассказал
Дрисколл уточнил, что записи хранятся у него: иногда Бутина передавала пару страниц на встречах, иногда отправляла по почте. Юрист заверил, что все это переправят в Россию. Будет ли Мария писать книгу на основе этих заметок, это ее дело, добавил адвокат.
Он также отметил, что условия содержания в Таллахасси существенно гуманней тех, что были в Александрии — тюрьме под Вашингтоном, где Бутина содержалась до вынесения приговора.
Он рассказал, что друзья Марии постоянно поддерживали максимум суммы на ее тюремном счете, что позволяло ей покупать доступные в заключении вещи, например mp3-плеер.
Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, иначе ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.