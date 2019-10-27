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|СМИ сообщили о возможной гибели лидера ИГ в ходе спецоперации США
|27.10.2019 09:30
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США провели в Сирии спецоперацию против лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщил телеканал
Предполагается, что аль-Багдади мертв, однако эта информация пока не получила официального подтверждения. Выдвигается версия, что террорист подорвал себя.
По информации агентства Рейтер, источники в Сирии подтвердили иракской разведке сообщения о ликвидации аль-Багдади. Отмечается, что главаря ИГ ликвидировали вместе с его телохранителем в сирийском Идлибе. Источник добавил, что террориста удалось обнаружить, когда тот пытался вывести семью к турецкой границе.
Ранее власть президента США сообщила, что Дональд Трамп сделает в воскресенье важное заявление в Белом доме. Трамп до этого написал в